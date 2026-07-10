രാത്രിയിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; കേരളം മുഴുവൻ യെല്ലോ അലേർട്ടിൽ, വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മുൻകരുതൽ
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രാത്രി വൈകിയും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാസര്ഗോഡ് മുതല് തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടാണ് നിലവിലുള്ളത്.
ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 മുതല് 60 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് കാറ്റിനുമാണ് സാധ്യത. നാളെ മുതല് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കുറയും. കേരള കര്ണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കുണ്ട്.
സന്ധ്യയോടെ കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂര് ജില്ലകളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 50 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മറ്റു ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ ഇടത്തരം മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. റോഡില് വെള്ളക്കെട്ടും ശക്തമായ കാറ്റുമൂലം മരങ്ങള് വീഴാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളില് ഉള്പ്പെടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവര് പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലര്ത്തണം.