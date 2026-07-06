കണ്ണീരോടെ നെയ്മർ മടങ്ങുന്നു; കനൽ ബാക്കിയാക്കി ആ 'പത്താം നമ്പർ' പടിയിറങ്ങി
ന്യൂജേഴ്സി: ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയം തകർത്തുകൊണ്ട് ബ്രസീലിന്റെ സുൽത്താൻ നെയ്മർ ജൂനിയർ അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിനോട് വിടപറഞ്ഞു. 2026 ലോകകപ്പിന്റെ പ്രീ-ക്വാർട്ടറിൽ നോർവെയോട് തോറ്റ് ബ്രസീൽ പുറത്തായതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ആരും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആ പ്രഖ്യാപനം നെയ്മറിൽ നിന്നുണ്ടായി. തോൽവിയുടെ ഭാരവും പേറി, മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ പുൽത്തകിടിയിൽ മുഖംപൊത്തിക്കരഞ്ഞ നെയ്മർ, ഇനി താൻ മഞ്ഞക്കുപ്പായത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിങ്ങുന്ന നെഞ്ചോടെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
മത്സരത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു പെനാൽറ്റിയിലൂടെ നെയ്മർ ബ്രസീലിന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഫൈനൽ വിസിൽ മുഴങ്ങിയപ്പോൾ സ്കോർബോർഡ് 2-1 എന്ന് നോർവെയ്ക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. ആ വിസിൽ നാദം ഒരുപക്ഷേ നെയ്മറുടെ കരിയറിന്റെ തന്നെ അന്ത്യവിസിലായിരുന്നു.
കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട്, വിറയ്ക്കുന്ന ശബ്ദത്തോടെയാണ് നെയ്മർ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്:
"എനിക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ എന്റെ രാജ്യത്തിനായി പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ ഇനിയൊരു ലോകകപ്പ് കളിക്കാനുള്ള കരുത്ത് എന്റെ ശരീരത്തിനില്ല. 16 വർഷം മുൻപ് ഈ യു.എസിലെ മണ്ണിൽ, ഇതേ മെറ്റ്ലൈഫ് സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഞാൻ ബ്രസീലിനായി ആദ്യമായി ബൂട്ട് കെട്ടിയത്. ഇന്ന് ഇതേ മൈതാനത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ആ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇനി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു..."
കളിക്കളത്തിലെ മാന്ത്രികൻ; കണക്കുകളിലെ രാജാവ്
പെലെ എന്ന ഇതിഹാസത്തിന് ശേഷം ബ്രസീൽ കണ്ട ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ താരം വിടവാങ്ങുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് ഒരു സുവർണ്ണ അധ്യായത്തിനാണ് വിരാമമാകുന്നത്. പരിക്കും നിർഭാഗ്യങ്ങളും വിടാതെ പിന്തുടർന്നിട്ടും കാനറികളുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ എന്ന റെക്കോർഡോടെയാണ് നെയ്മർ പടിയിറങ്ങുന്നത്.
കരിയർ നാൾവഴികൾകണക്കുകൾ
ആകെ മത്സരങ്ങൾ - 130
ആകെ ഗോളുകൾ - 80 (പെലെയെക്കാൾ കൂടുതൽ)
അസിസ്റ്റുകൾ - 59
അരങ്ങേറ്റം - 2010 ഓഗസ്റ്റ് 10 (വേഴ്സസ് യു.എസ്.എ)
അവസാന മത്സരം - 2026 ജൂൺ (വേഴ്സസ് നോർവെ)
ഒരു ലോകകപ്പ് കിരീടം എന്ന ബ്രസീൽ ജനതയുടെയും നെയ്മറുടെയും വലിയ സ്വപ്നം ബാക്കിയാക്കിയാണ് ഈ മടക്കം. കളിക്കളത്തിൽ കാൽപ്പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് മാന്ത്രികത തീർത്ത, ആരാധകരെ ആവേശത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തിച്ച ആ 'പത്താം നമ്പർ' കുപ്പായം ഇനി ബ്രസീൽ നിരയിൽ കാണില്ല. വിജയങ്ങളിൽ നെഞ്ചുവിരിച്ചു നിന്ന നെയ്മറെക്കാൾ, തോൽവികളിൽ ഹൃദയം തകർന്നു കരഞ്ഞ നെയ്മറെയാകും ഒരുപക്ഷേ കാൽപ്പന്ത് ലോകം എന്നും ഓർത്തു വെയ്ക്കുക. വിട, ബ്രസീലിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുൽത്താന്!