നീറ്റ് പുനഃപരീക്ഷ; ചോദ്യപേപ്പറുകൾ 18 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യോമസേന എത്തിക്കും
ജൂൺ 21-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന നീറ്റ്-യുജി (NEET-UG 2026) പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന (IAF) ലോജിസ്റ്റിക് പിന്തുണ നൽകുമെന്ന് ഉന്നത പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ സിഎൻഎൻ-ന്യൂസ് 18-നോട് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 18 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷാ സാമഗ്രികൾ വിമാനമാർഗ്ഗം എത്തിക്കാൻ വ്യോമസേന തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തുടനീളം ചോദ്യപേപ്പറുകൾ സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുന്നതിനായി എം.ഐ-17 (Mi-17) ഹെലികോപ്റ്ററുകളും മറ്റ് വ്യോമവിമാനങ്ങളും വിന്യസിക്കും. നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട 18 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള നീറ്റ് ചോദ്യപേപ്പർ പാക്കറ്റുകൾ രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പരീക്ഷാ ഹബ്ബുകളിലും കൃത്യസമയത്ത് സുരക്ഷിതമായി എത്തിക്കുക എന്നതാണ് വ്യോമസേനയുടെ ചുമതല.
നീറ്റ് പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് റദ്ദാക്കിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി മെഡിക്കൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്തുന്നത്. പരീക്ഷ വിജയകരമായി നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ എന്ത് സഹായവും നൽകാൻ സായുധ സേന സജ്ജമാണെന്നും പ്രതിരോധ വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദേശീയ പരീക്ഷാ ഏജൻസി (NTA) ജൂൺ 21-ന് നടത്തുന്ന പുനഃപരീക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായി പരീക്ഷാ നഗരം വ്യക്തമാക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ (Exam City Intimation Slips) ഞായറാഴ്ച എൻടിഎ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പറും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് തങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷാ നഗരത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഏജൻസി അറിയിച്ചു. പരീക്ഷ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5.15 വരെയായിരിക്കും നടക്കുകയെന്ന് എൻടിഎ പൊതുവിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യയിലെ 551 നഗരങ്ങളിലും വിദേശത്തെ 14 നഗരങ്ങളിലുമായിട്ടാണ് പുനഃപരീക്ഷ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷാ നഗര വിവരണം അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് അല്ലെന്നും, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രം ഏത് നഗരത്തിലാണെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പിന്നീട് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും എൻടിഎ അറിയിച്ചു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവർ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരം തന്നെ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രമായി നൽകാൻ എൻടിഎ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അഡ്മിറ്റ് കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതുമായ മറ്റ് അറിയിപ്പുകൾക്കായി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എൻടിഎയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകൾ നിരന്തരം സന്ദർശിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
ബിരുദ മെഡിക്കൽ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനായുള്ള നീറ്റ് പരീക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെയ് 3-നാണ് നടന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർന്നതായുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളെ തുടർന്ന് മെയ് 12-ന് എൻടിഎ പരീക്ഷ റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വിഷയം നിലവിൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (CBI) അന്വേഷിച്ചുവരികയാണ്. പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് നിഷ്പക്ഷവും സുതാര്യവുമായ അവസരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ജൂൺ 21-ലെ പുനഃപരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.