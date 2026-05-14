പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാൻ പിണറായി
തിരുവനന്തപുരം: മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകും. ആദ്യമായാണ് പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സമിതിയിലായിരുന്നു തീരുമാനം. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വി ഡി സതീശനെ ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പിണറായി വിജയനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കാൻ സിപിഐഎം തീരുമാനമെടുത്തത്.
ഇതോടെ സഭയിൽ വീണ്ടും വി ഡി സതീശനും പിണറായി വിജയനും നേര്ക്കുനേര് എത്തും. കസേരയിൽ മാറ്റമുണ്ടെന്ന് മാത്രം. പത്ത് കൊല്ലം കേരളം ഭരിച്ച പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാനിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളാവും സംസ്ഥാനം അഭിമുഖീകരിക്കുകയെന്നത് കാത്തിരുന്ന് തന്നെ കാണാം.
സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കനത്ത തോല്വിയാണ് എല്ഡിഎഫ് നേരിട്ടത്. യുഡിഎഫ് 102 സീറ്റില് വിജയിച്ച് മൂന്നില് രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അധികാരത്തിലെത്തി. എല്ഡിഎഫിന് 35 സീറ്റാണ് ലഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിന്റ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി എന്ഡിഎയ്ക്ക് മൂന്ന് സീറ്റും ലഭിച്ചു. കോണ്ഗ്രസ്-63, മുസ്ലിം ലീഗ്-22, കേരളാ കോണ്ഗ്രസ്-7, സ്വതന്ത്രര്-4, ആര്എസ്പി-3, ആര്എംപി-1, കേരള കോണ്ഗ്രസ് ജേക്കബ്-1, സിഎംപി-1 എന്നിങ്ങനെയാണ് യുഡിഎഫിന്റെ വോട്ട് നില. സിപിഐഎം-26, സിപിഐ-8, ആര്ജെഡി-1 എന്നിങ്ങനെയാണ് എല്ഡിഎഫ് വോട്ട് നില. ബിജെപി നേമം, കഴക്കൂട്ടം, ചാത്തന്നൂര് മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വിജയിച്ചത്.
എല്ഡിഎഫിന്റെ 13 മന്ത്രിമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. പി രാജീവ്, എം ബി രാജേഷ്, വി ശിവന്കുട്ടി, വി എന് വാസവന്, ആര് ബിന്ദു, വീണാ ജോര്ജ്, ഒ ആര് കേളു, കെ ബി ഗണേഷ്കുമാര്, ജെ ചിഞ്ചുറാണി, എ കെ ശശീന്ദ്രന്, വി അബ്ദുറഹിമാന്, റോഷി അഗസ്റ്റിന്, രാമചന്ദ്രന് കടന്നപ്പള്ളി എന്നീ മന്ത്രിമാരാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. പിണറായി വിജയന്, കെ എന് ബാലഗോപാല്, സജി ചെറിയാന്, മുഹമ്മദ് റിയാസ്, കെ രാജന്, ജി ആര് അനില്, പി പ്രസാദ് എന്നിവര് മാത്രമാണ് മന്ത്രിമാരില് വിജയിച്ചത്.