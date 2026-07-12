എക്സ്ട്രാ ടൈം ആവേശത്തിൽ സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിനെ വീഴ്ത്തി അർജന്റീന സെമിയിലേക്ക്; ലൗട്ടാരോയും അൽവാരസും രക്ഷകരായി; സെമിയിൽ പോരാട്ടം ഇംഗ്ലണ്ടുമായി

News Desk

News Desk

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എക്സ്ട്രാ ടൈം ആവേശത്തിൽ സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിനെ വീഴ്ത്തി അർജന്റീന സെമിയിലേക്ക്; ലൗട്ടാരോയും അൽവാരസും രക്ഷകരായി; സെമിയിൽ പോരാട്ടം ഇംഗ്ലണ്ടുമായി

ലോകകപ്പ് ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് അർജന്റീന സെമി ഫൈനൽ ടിക്കറ്റെടുത്തു. നിശ്ചിത സമയത്ത് 1-1 എന്ന നിലയിൽ സമനില പാലിച്ച മത്സരത്തിൽ എക്സ്ട്രാ ടൈമിലാണ് അർജന്റീന കളി തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ജൂലിയൻ അൽവാരസ്, ലൗട്ടാരോ മാർട്ടീനസ് എന്നിവർ നേടിയ ഗോളുകളാണ് അർജന്റീനയ്ക്ക് തകർപ്പൻ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. സെമിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടാണ് അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ.

തുടക്കം മുതൽ ആക്രമിച്ചു കളിച്ച അർജന്റീന പത്താം മിനിറ്റിൽ തന്നെ ആദ്യ ഗോളും കണ്ടെത്തി. ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സിയെടുത്ത കോർണർ കിക്ക് കൃത്യമായൊരു ഹെഡറിലൂടെ മാക് അലിസ്റ്റർ സ്വിസ് പോസ്റ്റിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ (43-ാം മിനിറ്റ്) ലിയാൻഡ്രോ പരേഡസിനെ ഫൗൾ ചെയ്തതിന് സ്വിസ് താരം ബ്രെൽ എംബോളോയ്ക്ക് റഫറി മഞ്ഞക്കാർഡ് നൽകി. രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഫൗൾ അഭിനയിച്ചതിന് (ഡൈവിംഗ്) താരത്തിന് രണ്ടാമതും കാർഡ് ലഭിച്ചതോടെ റെഡ് കാർഡ് കണ്ട് എംബോളോയ്ക്ക് കളം വിടേണ്ടി വന്നത് സ്വിസ് നിരയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

എന്നാൽ ഒരാൾ ചുരുങ്ങിയിട്ടും തളരാതെ പോരാടിയ സ്വിറ്റ്‌സർലാൻഡ് 67–ാം മിനിറ്റിൽ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. പെനൽറ്റി ബോക്സിനുള്ളിൽ വെച്ച് റിക്കാർഡോ റോഡ്രിഗസ് നൽകിയ കൃത്യമായ പാസ്സിൽ നിന്ന് ഡാൻ എൻഡോയ് ആണ് അർജന്റീനൻ ഗോളി എമിലിയാനോ മാർട്ടിനെസിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി പോസ്റ്റിന്റെ വലതുമൂലയിലേക്ക് പന്തടിച്ചുകയറ്റി സമനില ഗോൾ നേടിയത്.

തുടർന്ന് വിജയഗോളിനായി ഇരുഭാഗത്തുനിന്നും കടുത്ത ശ്രമങ്ങൾ നടന്നെങ്കിലും നിശ്ചിത സമയത്ത് മറ്റ് ഗോളുകളൊന്നും പിറക്കാത്തതിനാൽ മത്സരം എക്സ്ട്രാ ടൈമിലേക്ക് നീണ്ടു. അവിടെ എക്സ്ട്രാ ടൈമിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലാണ് അർജന്റീന കളി അനുകൂലമാക്കിയത്. 112-ാം മിനിറ്റിൽ അൽവാരസിലൂടെ ലീഡ് തിരിച്ചുപിടിച്ച അർജന്റീന, തൊട്ടുപിന്നാലെ ലൗട്ടാരോ മാർട്ടിനസിലൂടെ മൂന്നാം ഗോളും നേടി സ്വിസ് പടയുടെ സെമി പ്രതീക്ഷകൾ എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിച്ചു.

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