റൊണാൾഡോ ഇന്ത്യയിലേക്കില്ല; AFC ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിനുള്ള അൽ നസർ സ്ക്വാഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല
ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇന്ത്യയിലേക്കില്ല. എഫ് സി ഗോവയ്ക്കെതിരായ എഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് മത്സരത്തിനുള്ള അൽ നസർ സ്ക്വാഡിൽ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ ഇല്ല. സാദിയോ മാനേ, യാവോ ഫെലിക്സ്, കിങ്സ്ലി കോമാൻ, ഇനിഗോ മാർട്ടിനസ് തുടങ്ങിയ വമ്പൻ താരങ്ങളെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റൊണാൾഡോയുടെ സാന്നിധ്യം മത്സരത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഉയർത്തുമെന്നും പ്രാദേശിക ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിച്ച് എഫ്സി ഗോവയുടെ മാനേജ്മെന്റ് അൽ-നാസറിനോട് റൊണാൾഡോയെ ടീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 22 ന് ഫറ്റോർഡയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡി മത്സരത്തിനുള്ള അൽ-നാസറിന്റെ യാത്രാ ടീമിൽ നിന്ന് 40 കാരനായ പോർച്ചുഗീസ് താരം പിന്മാറുകയായിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് കരാർ അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെന്നും ഇത് ജോലിഭാരം നിയന്ത്രിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വഴക്കം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷത്തെ ലോകകപ്പിന് മുന്നോടിയായി പരമാവധി ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്തുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാലാണ്, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ദീർഘയാത്ര വേണ്ടെന്ന് താരം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ടൂർണമെന്റിലെ മൂന്നാം ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിനായി അൽ-നാസർ ഇന്ന് രാത്രി ഗോവയിൽ എത്തും. റൊണാൾഡോ ഇല്ലാതെ തന്നെ എഎഫ്സി ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് 2 മത്സരങ്ങളിൽ സൗദി ക്ലബ് ഇതിനകം രണ്ട് വിജയങ്ങളും നേടിയിട്ടുണ്ട്, നോക്കൗട്ട് റൗണ്ടുകളിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പോഴും കൂടുതലാണ്.