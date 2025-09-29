വിമാനത്തിന്‍റെ ചക്രത്തിനിടയിൽ മൃതദേഹം; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

News Desk

News Desk

വിമാനത്തിന്‍റെ ചക്രത്തിനിടയിൽ മൃതദേഹം; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

നോർത്ത കരോലിന (യുഎസ്): യൂറോപ്പിൽ നിന്നെത്തിയ അമെരിക്കൻ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിന്‍റെ ചക്രത്തിനിടയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ഷാർലെറ്റ് ഡഗ്ലസ് എയർപോർട്ടിലെ ഹാങ്കറിൽ നടന്ന പതിവ് പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം ലഭിച്ചത്.

ജർമനിയിൽ നിന്നു വന്ന ബോയിങ് 777-200ER എന്ന വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം. വിമാനം ഏകദേശം രണ്ടു ദിവസം വിമാനത്താവളത്തിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.

മരണം സംഭവസ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൊലപാതകമാണോയെന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഷാർലെറ്റ്-മെക്ലെൻബർഗ് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മൃതദേഹം എങ്ങനെ അകത്തു പ്രവേശിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

Read more

അതുല്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യം റദ്ദാക്കി; പിന്നാലെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

അതുല്യയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഇടക്കാല ജാമ്യം റദ്ദാക്കി; പിന്നാലെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

ഷാർജയിൽ ആത്മഹത്യ അതുല്യയുടെ ഭർത്താവ് സതീശിൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച്. കൊല്ലം പ്രിൻസിപ്പൾ സെക്ഷൻസ് കോടതി സതീശിൻ്റെ ഇടക്
വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ മോഹിച്ച് 'സുന്ദരിയായ' 42കാരി; അനുയോജ്യനായ വരനെ കിട്ടാന്‍ വ്യത്യസ്ത മാര്‍ഗം"

വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ മോഹിച്ച് 'സുന്ദരിയായ' 42കാരി; അനുയോജ്യനായ വരനെ കിട്ടാന്‍ വ്യത്യസ്ത മാര്‍ഗം"

വിവാഹം കഴിക്കാന്‍ പറ്റിയ ഒരു വരനെത്തേടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പ് നീണ്ടതോടെ വ്യത്യസ്തമായ മാര്‍ഗവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് യുവതി
കരൂര്‍ ദുരന്തം: നിർണായക നീക്കവുമായി തമിഴ്നാട് പൊലീസ്, ടിവികെ ഭാരവാഹികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആലോചന

കരൂര്‍ ദുരന്തം: നിർണായക നീക്കവുമായി തമിഴ്നാട് പൊലീസ്, ടിവികെ ഭാരവാഹികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആലോചന

ചെന്നൈ: കരൂര്‍ ദുരന്തത്തിൽ ടിവികെ ഭാരവാഹികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആലോചന. ബുസി ആനന്ദിനെയും നിർമൽ കുമാരിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പരിഗണനയിലാ