എറണാകുളം ജില്ല വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കണം; ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ജാമ‍്യ വ‍്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടി സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത്

News Desk

കൊച്ചി: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ജാമ‍്യ വ‍്യവസ്ഥയിൽ ഇളവ് തേടി സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത്. എറണാകുളം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ജുഡീഷ‍്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. എറണാകുളം ജില്ല‍ വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരന്‍റെ ആവശ‍്യം.

ചികിത്സ അടക്കമുള്ള ആവശ‍്യങ്ങളും ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രഞ്ജിത്തിന്‍റെ ഹർജിയിൽ കോടതി പൊലീസിനോട് മറുപടി തേടിയിട്ടുണ്ട്.

യുവനടിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് മാർച്ച് 31നാണ് രഞ്ജിത്ത് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ കാരവാനിൽ വച്ച് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നായിരുന്നു കേസ്. ജനുവരി 30നാണ് വിഷയത്തിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ തനിക്കെതിരേയുള്ളത് കള്ള കേസാണെന്ന് സബ് ജയിലിൽ എത്തിച്ച സമയത്ത് രഞ്ജിത്ത് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ വാഹനം ഓടിച്ചുകയറ്റുന്നവർക്ക് പണി വരുന്നു; ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും

തിരുവനന്തപുരം: റെയിൽവേ ഗേറ്റ് അടയ്ക്കുന്നതിനിടെ വാഹനം ഓടിച്ചുകയറ്റുന്ന ഡ്രൈവർമാരുടെ ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും. റെയിൽവേ ഗേറ്റുകൾ അടച്ചുതു
നിർണായക കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ഇന്ന്; ഫ്‌ളക്‌സ് യുദ്ധം തുടരുന്നു; യോഗം നിരീക്ഷകരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍

കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള നിര്‍ണ്ണായക കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗം ഇന്ന്. എഐസിസി നിരീക്ഷകരായ മുകുള്‍ വാസ്‌നിക്കു