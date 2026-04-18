അടച്ചിട്ടിരുന്ന ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കും
ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് വീണ്ടും തുറക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് സന്ദർശകർക്കായി തുറക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വൈകിട്ട് 5 മുതൽ പുലർച്ചെ 12 മണി വരെയാണ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രവർത്തിക്കുക. യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അടച്ചത്.
സന്ദർശകർക്ക് ഓൺലൈനായോ ആപ്പ് വഴിയോ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. വേദിയുടെ ഗേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനും കഴിയും. ടിക്കറ്റ് വില ഒരാൾക്ക് 25 ദിർഹം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 90-ലധികം സംസ്കാരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 30 പവലിയനുകളുള്ള ഈ ലാൻഡ്മാർക്കിന്റെ 30-ാം പതിപ്പ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു. 3,500 ലധികം ഷോപ്പിംഗ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളും 250 ലധികം ഡൈനിംഗ് ഓപ്ഷനുകളും മറ്റ് ആകർഷണങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഉടൻ തുറക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു.