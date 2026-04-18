അടച്ചിട്ടിരുന്ന ദുബായ് ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കും

News Desk

ദുബായ് ​ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് വീണ്ടും തുറക്കുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ​ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് സന്ദർശകർക്കായി തുറക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വൈകിട്ട് 5 മുതൽ പുലർച്ചെ 12 മണി വരെയാണ് ​ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് പ്രവർത്തിക്കുക. യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് ദുബായ് ​ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് അടച്ചത്.

സന്ദർശകർക്ക് ഓൺലൈനായോ ആപ്പ് വഴിയോ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. വേദിയുടെ ഗേറ്റുകളിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാനും കഴിയും. ടിക്കറ്റ് വില ഒരാൾക്ക് 25 ദിർഹം മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 90-ലധികം സംസ്കാരങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 30 പവലിയനുകളുള്ള ഈ ലാൻഡ്‌മാർക്കിന്റെ 30-ാം പതിപ്പ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നായിരുന്നു. 3,500 ലധികം ഷോപ്പിംഗ് ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളും 250 ലധികം ഡൈനിംഗ് ഓപ്ഷനുകളും മറ്റ് ആകർഷണങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച, ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഉടൻ തുറക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു.

നാവിക ഉപരോധം തുടരുമെന്ന് ട്രംപ്; ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും അടച്ച് ഇറാന്‍

തെഹ്‌റാന്‍: നാവിക ഉപരോധം തുടരുന്നമെന്ന് യുഎസ് വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വീണ്ടും അടച്ച് ഇറാന്‍. ഇക്കാര്യം ഇറാന്‍ സേ
വനിത സംവരണ ഭേദഗതി ബില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു

ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്‌സഭയില്‍ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പില്‍ വനിത സംവരണ ഭേദഗതി ബില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. മൂന്നില്‍ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ ഭരണഘടന ഭേദഗതി