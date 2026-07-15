എഐ യുഗത്തിലെ കൊതുക് വേട്ട; ഹിറ്റാകാൻ പോകുന്ന യുഎസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യ

News Desk

News Desk

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എഐ യുഗത്തിലെ കൊതുക് വേട്ട; ഹിറ്റാകാൻ പോകുന്ന യുഎസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന്റെ പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യ

ന്യൂയോർക്ക്: വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാൻ എഐ അസിസ്റ്റന്റുകളും തറ തുടയ്ക്കാൻ റോബോട്ടിക് ക്ലീനറുകളും കളം നിറഞ്ഞതോടെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം സ്മാർട്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ മനുഷ്യരാശിയെ എന്നും വലയ്ക്കുന്ന കൊതുകുശല്യത്തിന് മാത്രം പൂർണ്ണമായൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴിതാ ശാസ്ത്രലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട്, വീടുകളിലെ കൊതുകുകളെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശേഷിയുള്ള കുഞ്ഞൻ ഡ്രോണുകളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു യുഎസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനി.

മുറിക്കുള്ളിലെ പ്രാണികളിൽ നിന്ന് കൊതുകുകളെ മാത്രം തിരിച്ചറിയാൻ പ്രത്യേക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) അൽഗോരിതമാണ് ഈ ഡ്രോണുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് പോലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഇരുണ്ട കോണുകളിലെ കൊതുകുകളെ വരെ ഇവയുടെ സെൻസറുകൾ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.

രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ സ്പ്രേകളോ ലിക്വിഡുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കുഞ്ഞൻ ഡ്രോണുകൾ യാതൊരുവിധ കെമിക്കലുകളും ഉപയോഗിക്കാതെ, അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ കൊതുകുകളെ വായുവിൽ വെച്ചുതന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും ആരോഗ്യപ്രദവുമാണ്.

സ്വയം നിയന്ത്രിതമായി പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ ഡ്രോണുകൾ ബാറ്ററി തീരാറാകുമ്പോൾ തനിയെ ചാർജിംഗ് ഡോക്കിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുകയും ചെയ്യും. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ കൊതുക് നാശിനി ഡ്രോണുകൾ, വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് ഹോം വിപ്ലവത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായി മാറുമെന്നാണ് ടെക് ലോകത്തെ വിലയിരുത്തൽ.

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