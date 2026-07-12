റോ - റോ സർവീസിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര; വൈപ്പിൻ - ഫോർട്ട് കൊച്ചി പുതിയ സർവീസ് മുഖ്യമന്ത്രി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു
കൊച്ചി: കൊച്ചിക്കാരുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യത്തിന് പരിഹാരമേകി വൈപ്പിൻ - ഫോർട്ട് കൊച്ചി റൂട്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ റോ - റോ സർവീസ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പുതിയ റോ-റോ സർവീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടൊപ്പം സ്ത്രീകൾക്കായി വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളിലെ സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയായ 'പ്രിയദർശിനി'ക്ക് സമാനമായി, പുതിയ റോ - റോ സർവീസിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കെഎസ്ആർടിസിയിലും റോ-റോ സർവീസിലും ലഭിക്കുന്ന ഈ സൗജന്യ യാത്രയിലൂടെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലാഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുക വെറുതെ കളയാതെ ഒരു നല്ല സമ്പാദ്യമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശിച്ചു. ഇതിനായി 'പിങ്ക് ചിട്ടകൾ' ആരംഭിക്കുമെന്നും, ഇത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഭാവിയിലേക്കുള്ള സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമായി മാറുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊച്ചി നഗരത്തിൽ കൂടുതൽ വികസന പദ്ധതികൾ എത്തിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൊച്ചിയിലെ വിനോദസഞ്ചാര-വിനോദ മേഖലകൾക്കായി 'ഫിലിം സിറ്റി', 'ഓഷ്യനേറിയം' എന്നീ വിപുലമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഇതിനുപുറമെ, കൊച്ചിയിലെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന യാത്രാക്ലേശത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ നവീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകി. റോ-റോ സർവീസുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ മെട്രോ പദ്ധതിയുടെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും നഗരത്തിലെ റോഡ് വികസനത്തിന് പ്രത്യേക പാക്കേജ് അനുവദിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊച്ചിയെ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള നഗരമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള വികസന രൂപരേഖയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും ഇതിനായി ജനപ്രതിനിധികളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ആവശ്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.