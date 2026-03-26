ഹാരി പോട്ടർ സീരീസ് വരുന്നു; ആദ്യ സീസണിന്‍റെ ടീസർ പുറത്തു വിട്ടു

News Desk

ലണ്ടൻ: ഹാരി പോട്ടർ സീരീസിന്‍റെ ടീസർ പുറത്തു വിട്ട് എച്ച്ബിഒ. എട്ട് എപ്പിസോഡുകളുള്ള ആദ്യ എപ്പിസോഡ് ക്രിസ്മസിന് എച്ച്ബിഒ സ്ട്രീം ചെയ്യും. രണ്ട് മിനിറ്റ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ടീസർ ആണ് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഡൊമിനിക് മക് ലോഗ്ലിൻ ആണ് ഹാരി പോട്ടർ ആയി എത്തുന്നത്.

പ്രധാന വില്ലൻ ലോർഡ് വോൾഡ്മോർട്ടിനെ ആര് അവതരിപ്പിക്കും എന്നതിൽ ഇനിയും തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ജെ.കെ. റൗളിങ് എഴുതിയ 7 നോവലുകളും സ്ക്രീനിലെത്തിക്കാനാണ് എച്ച്ബിഒയുടെ ശ്രമം.

Read more

തെക്കൻ തെഹ്‌റാനിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം, 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, സ്‌കൂൾ തകർന്നു; തിരിച്ചടി ശക്തമാക്കി ഇറാനും

തെഹ്‌റാന്‍: തെക്കന്‍ തെഹ്‌റാനില്‍ ഇസ്രയേലി ആക്രമണം. ആക്രമണത്തില്‍ 12 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 28 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആക്രമണത്തില്‍ വീടുകളും സ്‌കൂളു