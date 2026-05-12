സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ശക്തമായ മഴ; 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്
അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കാസർകോഡ്, പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈയാഴ്ച അവസാനത്തോടെ കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദം അടുത്ത 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടാൻ സാധ്യതയെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ശനിയാഴ്ച വരെ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയുണ്ടാകും.
അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 30 മുതൽ 50 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
മലപ്പുറം മങ്കടയിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. പരുക്കേറ്റ നാല് പേരെ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും എറണാകുളം ജില്ലയുടെ പല മേഖലകളിലും നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായി. പലയിടങ്ങളിലും മരം വീണ് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു.
അയ്യൻകാളിറോഡ്, ജവഹർ റോഡ് എന്നിവടങ്ങളിലാണ് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നത്. പൂണിത്തുറയിൽ വീടിനു മുകളിൽ മരം വീണു. കനത്ത മഴയിൽ മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് ജിഎംഎൽപി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കൂര തകർന്നു വീണു.ആളപായമില്ല.ഇന്ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് സംഭവം.മേൽക്കൂര തകർന്ന് സ്കൂളിന് മുന്നിലേക്ക് ആണ് വീണത്.