കാലിഫോർണിയയിൽ പൊലീസിന്‍റെ വെടിയേറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ മരിച്ചു

News Desk

News Desk

കാലിഫോർണിയയിൽ പൊലീസിന്‍റെ വെടിയേറ്റ് ഇന്ത്യൻ പൗരൻ മരിച്ചു

വാഷിങ്ടൻ: യുഎസിലെ കാലിഫോർണിയയിൽ പൊലീസിന്‍റെ വെടിയേറ്റ് ഇന്ത്യക്കാരൻ മരിച്ചു. തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുളള മുഹമ്മദ് നിസാമുദീൻ (30) ആണ് മരിച്ചത്. സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് നിസാമിദീനെ പൊലീസ് വെടിവച്ചത്.

സാന്താക്ലാരയിലെ താമസസ്ഥലത്ത് ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന സുഹൃത്തിനെ കത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തിയെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. കുത്തേറ്റ യുവാവിന് ഗുരുതര പരുക്കുകൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് പൊലീസ് നിസാമുദീന് നേരെ വെടിവച്ചത്.

തുടർന്ന് നിസാമുദീനെ പൊലീസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിസാമുദീന്‍റെ മരണത്തിനു പിന്നില്‍ വംശീയ വിവേചനമാണെന്ന് ആരോപിച്ച കുടുംബം, സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഫ്ലോറിഡയിലെ ഒരു കോളെജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ നിസാമുദീൻ കാലിഫോർണിയയിലെ സാന്താ ക്ലാരയിലെ ഒരു ടെക് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു.

Read more

ശക്തമായ AI Model നിര്‍മിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ വമ്പന്‍ പദ്ധതി; 8 സ്ഥാപനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

ശക്തമായ AI Model നിര്‍മിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയുടെ വമ്പന്‍ പദ്ധതി; 8 സ്ഥാപനങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രംഗത്തെ ആഗോള മത്സരത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയാണ് ഇന്ത്യയും. രാജ്യത്തിന്റെ എഐ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ അടുത്ത സുപ്രധാന ചു
ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ അൺഫോളോ ചെയ്ത് ടീം മാർക്കോ ; യാഷ്, പൃഥ്വിരാജ്, ബിഗ് M’s ലോർഡ് മാർക്കോയിൽ ?

ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ അൺഫോളോ ചെയ്ത് ടീം മാർക്കോ ; യാഷ്, പൃഥ്വിരാജ്, ബിഗ് M’s ലോർഡ് മാർക്കോയിൽ ?

ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉണ്ണി മുകുന്ദനെ അൺഫോളോ ചെയ്ത് ഹനീഫ് അദേനീ ചിത്രം മാർക്കോയുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ്. കൊടൂര വയലൻസും വമ്പൻ ആക്ഷൻ രം