കണക്ഷൻ ഫ്ളൈറ്റുകൾക്ക് ആകർഷക നിരക്കുകളുമായി ഇൻഡിഗോ

News Desk

News Desk

Share
കണക്ഷൻ ഫ്ളൈറ്റുകൾക്ക് ആകർഷക നിരക്കുകളുമായി ഇൻഡിഗോ

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്‍ഡിഗോ തങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര സര്‍വീസുകളിലുടനീളം കണക്ഷന്‍ ഫ്‌ളൈറ്റുകള്‍ക്ക് ആകര്‍ഷണീയമായ നിരക്കുകള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രേറ്റ് കണക്ഷന്‍സ് ഫെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചു.

മേയ് 22 മുതല്‍ 2026 സെപ്തംബര്‍ 30 വരെ യാത്രകള്‍ നടത്തുന്നതിനായി മേയ് 15 വരെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടിക്കറ്റുകള്‍ക്കാണ് ഇത് ബാധകം. ഫെസ്റ്റിന്‍റെ ഭാഗമായി യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ആഭ്യന്തര വിമാനങ്ങളില്‍ 3,999 രൂപ മുതലും അന്താരാഷ്ട്ര മേഖലയില്‍ 9,999 മുതലും വണ്‍വേ ടിക്കറ്റുകള്‍ ലഭിക്കും.

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആഡ്-ഓണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് സ്‌പെഷ്യല്‍ നിരക്കുകളും ഇന്‍ഡിഗോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര, അന്താരാഷ്ട്ര സെക്ടറുകളില്‍ ഫാസ്റ്റ് ഫോര്‍വേഡ് 250 രൂപ മുതലും എമര്‍ജന്‍സി എക്‌സ്എല്‍ സീറ്റുകള്‍ 500 മുതലും ലഭിക്കും.

Read more

സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ശക്തമായ മഴ; 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ശക്തമായ മഴ; 5 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കാസർകോഡ്, പത്തനംതിട്ട, മലപ്
മെയ് 3ലെ നീറ്റ് യുജി 2026 പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി, പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്താൻ തീരുമാനം; പുതിയ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല

മെയ് 3ലെ നീറ്റ് യുജി 2026 പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി, പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്താൻ തീരുമാനം; പുതിയ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആവശ്യമില്ല

മെയ് 3ലെ നീറ്റ് യുജി 2026 പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി, പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്താൻ തീരുമാനം. മറ്റൊരു തീയതിയിൽ പരീക്ഷ വീണ്ടും നടത്താൻ നാഷണൽ ടെസ്റ്
വിരാട് കോലിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ മാധ്യമങ്ങൾ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ജർമൻ മോഡൽ

വിരാട് കോലിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ മാധ്യമങ്ങൾ പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്‌തു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ജർമൻ മോഡൽ

ഇന്ത‍്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം വിരാട് കോലിയെ പറ്റി മോശം കാര‍്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പണം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചില മാധ‍്യമസ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ സമീപിച്ചിരുന്