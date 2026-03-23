ജോർജുകുട്ടി എത്തുന്നു, ദൃശ്യം-3 ന്റെ റിലീസ് മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ
ജീത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യം-3 മെയ് 21ന് തിയെറ്ററുകളിലെത്തും. ഭൂതകാലം ഒരിക്കലും നിശബ്ദമായിരിക്കില്ല അത് കാത്തിരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യൂ.. ജോർജുകുട്ടി എത്തുന്നു സിനിമയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച് കൊണ്ട് മോഹൻലാൽ കുറിച്ചു.
മോഹൻലാലിന്റെ ജന്മദിനമായ മെയ് 21ന് ആഗോള റിലീസായാണ് ദൃശ്യം-3 എത്തുകയെന്നാണ് വിവരം. ആശിർവാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്.
ലാലിനൊപ്പം മീന, എസ്തർ അനിൽ, അൻസിബ ഹസൻ എന്നിവർ പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് പൂർത്തിയായി.