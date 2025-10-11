500 കോടി കടന്ന് കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1

ന്യൂഡൽഹി: ബോക്സ് ഓഫിസിൽ നിന്ന് 509.25 കോടി രൂപ സ്വന്തമാക്കി കാന്താര ചാപ്റ്റർ 1. ഋഷഭ് ഷെട്ടി നായകനായ ചിത്രം ഒക്റ്റോബർ 2നാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. 2022 ൽ ഇറങ്ങിയ കാന്താരയുടെ സീക്വൽ ആണ് ചിത്രം. ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ 500 കോടി കടന്നതായി കാന്താരയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബാന്നറായ ഹൊമ്പാലേ ഫിലിംസ് ആണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഡിവൈൻ സിനിമാറ്റിക് സ്റ്റോം എന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ വിജയത്തെ അണിയറപ്രവർത്തകർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സപ്തമി ഗൗഡ, ഗുൽഷാൻ ദേവയ്യ, രുക്മിണി വാസന്ത് , ജയറാം എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിൽ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

“തിയേറ്റർ: ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി” റഷ്യയിൽ മികച്ച പ്രതികരണം.

ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവ് സജിൻ ബാബു സംവിധാനം ചെയ്ത “തിയേറ്റർ: ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി” രണ്ട് പ്രധാന റഷ്യൻ നഗരങ്ങളായ കസാനിലെയും യാൾട്ടയി
ശബരിമല റോപ് വേ പദ്ധതി; കേന്ദ്ര സംഘം സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി

ശബരിമല റോപ് വേ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സംഘം സന്നിധാനം, മരക്കൂട്ടം, പമ്പ ഹിൽടോപ്പ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി. പദ്ധതി
മൂക്കിന്റെ 2 എല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടൽ, ഷാഫി പറമ്പിൽ ICUവിൽ; ആരോഗ്യനിലയിൽ പുരോഗതിയെന്ന് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ

ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയിൽ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ പുറത്തിറക്കി. മൂക്കിന്റെ രണ്ട് എല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടൽ. ഷാഫി ഐസിയുവിൽ
ശബരിമല സ്വർണ മോഷണത്തിൽ കേസെടുത്ത് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി അടക്കം 10 പേർ പ്രതികൾ

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ക്രൈബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് കേസെടുത്തു. കേസ് പ്രത്യേക സംഘത്തിന് കൈമാറും. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി