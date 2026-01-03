കോട്ടയം - എറണാകുളം ആകാശപാത പരിഗണനയിൽ

News Desk

News Desk

കോട്ടയം - എറണാകുളം ആകാശപാത പരിഗണനയിൽ

കോട്ടയം, എറണാകുളം ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആകാശ പാത പദ്ധതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്‍റെ പരിഗണനയിൽ. കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം നേരിട്ട് ഇതിനുള്ള സാധ്യതാ പഠനം നടത്തും.

കോട്ടയം മുളങ്കുഴ മുതൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ ബൈപാസ് വരെ നീളുന്നതാണ് പരിഗണനയിലുള്ള എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ. ഇതിന് ഏകദേശം അറുപത് കിലോമീറ്ററായിരിക്കും ദൈർഘ്യം. കോട്ടയം മുളങ്കുഴയിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞിരം വഴി കുമരകത്തെത്തി, അവിടെനിന്ന് കവണാറ്റിൻകര, കൈപ്പുഴമുട്ട്, തലയാഴം, വല്ലകം, കാട്ടിക്കുന്ന് വഴി പൂത്തട്ടയിലെത്തി നടക്കാവ് വഴിയാണ് ഇത് തൃപ്പൂണിത്തുറ ബൈപാസിൽ എത്തിച്ചേരുക.

പ്രായോഗികമായാൽ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, ആലപ്പുഴ, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടെ മധ്യകേരളത്തിനാകെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് പദ്ധതി.

Read more

കുടുംബശ്രീയുടെ അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ്; ഇനി ലക്ഷദ്വീപിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും രുചിക്കും

കുടുംബശ്രീയുടെ അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്സ്; ഇനി ലക്ഷദ്വീപിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളും രുചിക്കും

കോഴിക്കോട്: ആറുമാസംമുതൽ മൂന്നുവയസ്സുവരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അങ്കണവാടിവഴി വിതരണംചെയ്യുന്ന കുടുംബശ്രീയുടെ അമൃതം ന്യൂട്രിമിക്
അധ്യാപക നിയമനം; കെ-ടെറ്റ് യോഗ്യത പരീക്ഷയില്‍ നിലനിര്‍ത്തിയ ഇളവുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചു

അധ്യാപക നിയമനം; കെ-ടെറ്റ് യോഗ്യത പരീക്ഷയില്‍ നിലനിര്‍ത്തിയ ഇളവുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചു

അധ്യാപക നിയമനത്തില്‍ കെ-ടെറ്റ് യോഗ്യത പരീക്ഷയില്‍ നിലനിര്‍ത്തിയ ഇളവുകള്‍ പിന്‍വലിച്ചു. എം.എഡ്, സെറ്റ്, നെറ്റ്, എം ഫില്‍, പിഎച്ച്ഡി നേടിയവര്‍ക്
‘കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതും ദീപ്തവുമായ ഒരു കാലം എത്തിച്ചേരും’; പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

‘കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ടതും ദീപ്തവുമായ ഒരു കാലം എത്തിച്ചേരും’; പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

പുതുവത്സരാശംസകൾ നേർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പ്രതീക്ഷയുടെ തിളക്കമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുതുവർഷം കൂടി എത്തിച്ചേർന്