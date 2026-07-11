മലയാളത്തിന്റെ കിളിനാദം ഇനി ഓർമ്മ; വിഖ്യാത പിന്നണി ഗായിക എസ്. ജാനകി അന്തരിച്ചു
മൈസൂരു: സംഗീത ലോകത്തെ ഒന്നടങ്കം കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി പ്രശസ്ത പിന്നണി ഗായിക എസ്. ജാനകി വിടപറഞ്ഞു. വാർദ്ധക്യസഹജമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് മൈസൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് വിയോഗവാർത്ത ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 88 വയസ്സായിരുന്നു.
ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട സംഗീത യാത്രയിൽ ഒട്ടനവധി അനശ്വര ഗാനങ്ങളാണ് ജാനകിയമ്മ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഉൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിലായി നാൽപ്പത്തിയെണ്ണായിരത്തോളം (48,000) ഗാനങ്ങൾ അവർ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മികച്ച പിന്നണി ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് 4 തവണയും, കേരള സംസ്ഥാന അവാർഡ് 14 തവണയും അവർ സ്വന്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ്ണ അധ്യായങ്ങളായ ഇളയരാജ, എം.എസ്. വിശ്വനാഥൻ, എ.ആർ. റഹ്മാൻ തുടങ്ങിയ പ്രഗത്ഭരായ സംഗീതസംവിധായകരുമായുള്ള അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്. ജാനകിയമ്മയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ചലച്ചിത്ര-സംഗീത ലോകത്തെ പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.