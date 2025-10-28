മധുരയിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട സ്പൈയ്സ് ജെറ്റിന് ചെന്നൈയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ്
ദുബായ്: മധുരയിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട സ്പൈയ്സ് ജെറ്റ് വിമാനത്തിന് ചെന്നൈയിൽ അടിയന്തര ലാൻഡിങ്. യാത്രാ മധ്യേ സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് അടിയന്തര നടപടി. 160 യാത്രക്കാരും 7 ജിവനക്കാരുമായി യാത്രയാരംഭിച്ച സ്പൈയ്സ് ജെറ്റ് എസ്ജി23 വിമാനമാണ് തിരിച്ചിറക്കിയത്.
സാങ്കേതിക തകരാറുമൂലമാണ് വിമാനം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതെന്നും എന്നാൽ ഇതൊരും അടിയന്തര ലാൻഡിങ് അല്ലെന്നുമാണ് വിമാന കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം വിമാനം വീണ്ടും യാത്രയാരംഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.