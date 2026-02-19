മൈക്രോ ഫിനാന്സ് തട്ടിപ്പ് കേസ്; വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ വിജിലന്സ് ചോദ്യം ചെയ്തു
മൈക്രോ ഫിനാന്സ് തട്ടിപ്പ് കേസില് എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ വിജിലന്സ് ചോദ്യം ചെയ്തു. എസ് ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഇന്നലെയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യല്. കുറ്റപത്രം നല്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിരുന്നു നടപടി.
കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വീട്ടിലെത്തിയായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യല്. കേസിന്റെ അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. അന്ന് വിജിലന്സ് എസ്പി ആയിരുന്ന എസ്. ശശിധരന്തന്നെ കേസ് അന്വേഷണം തുടര്ന്നും നടത്തണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശിച്ചു. വെള്ളാപ്പള്ളിക്കൊപ്പം അഞ്ച് പ്രതികള് കൂടിയാണ് കേസിലുള്ളത്.
2016ല് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദന് തിരുവനന്തപുരം വിജിലന്സ് കോടതിയില് നല്കിയ ഹര്ജിക്ക് പിന്നാലെയാണ് മൈക്രോ ഫിനാന്സ് കേസില് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. പിന്നോക്ക വികസന കോര്പ്പറേഷനില് നിന്നും മൈക്രോഫിനാന്സ് പദ്ധതിക്കായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയെടുക്കുകയും വിവിധ എസ്എന്ഡിപി ശാഖകള് വഴി വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ പണം ഗുണഭോക്താക്കളില് എത്തിയില്ലെന്നും പണം തിരിച്ചടച്ചില്ലെന്നുമാണ് കേസ്.