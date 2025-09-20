ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്ക്കേ പുരസ്കാരം മോഹന്ലാലിന്
മോഹന്ലാലിന് ദാദാ സാഹേബ് ഫാല്ക്കേ പുരസ്കാരം. 2023ലെ പുരസ്കാരമാണ് ഇപ്പോള് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മോഹന്ലാലിന്റെ ചലച്ചിത്ര യാത്ര തലമുറകളെ പ്രജോദിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് വാര്ത്താ വിതരണ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രാലയം എക്സില് കുറിച്ചു. ഇന്ത്യന് സിനിമയ്ക്ക് നല്കിയ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് ഇതിഹാസ നടന്, സംവിധായകന്, നിര്മ്മാതാവ് എല്ലാമായ മോഹന്ലാലിനെ ആദരിക്കുന്നുവെന്നും കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബര് 23ന് നടക്കുന്ന 71ാമത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാര്ഡ് ദാന ചടങ്ങില് അവാര്ഡ് സമ്മാനിക്കും.
രാജ്യത്തെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര ബഹുമതിയാണിത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ പുരസ്കാരം ബോളിവുഡ് നടന് മിഥുന് ചക്രവര്ത്തിക്കായിരുന്നു. സ്വര്ണ്ണ കമലം,പതക്കം, ഷാള്, 10 ലക്ഷം രൂപ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം. 2004 ല് സംവിധായകന് അടൂര് ഗോപാലകൃഷ്ണന് ദാദാസാഹെബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു വര്ഷങ്ങള്ക്കുശേഷം മോഹന്ലാലിലൂടെ പുരസ്കാരം ഒരിക്കല് കൂടി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്.