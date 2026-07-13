ചായയും ബൺ മസ്കയും കഴിച്ച് ഹോളിവുഡ് മൂവർസംഘം; മുംബൈ കഫേയെ ഞെട്ടിച്ച് 'സ്പൈഡർമാൻ' ടോം ഹോളണ്ടും ക്രിസ്റ്റഫർ നോളനും!
മുംബൈ: ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സിനിമാ പ്രേമികൾ ഏറെ ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ ചിത്രം 'ദി ഒഡീസി'യുടെ പ്രീമിയർ ഷോയ്ക്കായി ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ഹോളിവുഡ് താരങ്ങൾ മുംബൈയിൽ വൻ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വൻ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളോടെ നഗരത്തിലെത്തിയ സംവിധായകൻ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളൻ, സൂപ്പർ താരങ്ങളായ ടോം ഹോളണ്ട്, മാറ്റ് ഡാമൺ എന്നിവർ കൊളാബയിലെ പ്രശസ്തവും 108 വർഷം പഴക്കമുള്ളതുമായ 'ഒളിമ്പിയ കോഫി ഹൗസ്' സന്ദർശിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ജനശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിലെ വിരുന്നുകൾ ഒഴിവാക്കി മുംബൈയുടെ തനത് ചായയും ബൺ മസ്കയും ആസ്വദിക്കാനാണ് ഇവർ ഈ സാധാരണ കഫേ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
യൂണിവേഴ്സൽ പിക്ചേഴ്സ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലൂടെയാണ് ഹോളിവുഡ് മൂവർസംഘത്തിന്റെ ഈ ചായകുടി വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കടയിലിരിക്കുന്നത് ലോകം ആരാധിക്കുന്ന 'സ്പൈഡർമാൻ' ടോം ഹോളണ്ടും വിഖ്യാത സംവിധായകൻ നോളനുമാണെന്ന് കഫേ ജീവനക്കാർക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. താരങ്ങൾ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ വന്ന് സ്ഥലസൗകര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ പ്രമുഖരാണ് എത്തുന്നതെന്ന് തങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് കഫേ മാനേജർ ഇനായത് മറേഡിയ പറഞ്ഞു. ഒടുവിൽ വന്നവരിൽ ഒരാൾ സ്പൈഡർമാൻ ചിത്രങ്ങളിലെ നായകനാണെന്ന് ജീവനക്കാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ്!
കഫേയ്ക്കുള്ളിൽ വളരെ ലളിതമായി ഇരുന്ന് ചായയും ബൺ മസ്കയും കഴിച്ച താരങ്ങളെ കാണാൻ മിനിറ്റുകൾക്കകം പുറത്ത് വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് തടിച്ചുകൂടിയത്. തുടർന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പൊലീസിന്റെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം 15 മിനിറ്റോളം മാത്രം കഫേയിൽ ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് ഹോളിവുഡ് സംഘം അവിടെനിന്നും മടങ്ങിയത്. വൻ താരനിര അണിനിരക്കുന്ന ക്രിസ്റ്റഫർ നോളന്റെ 'ദി ഒഡീസി' വരും ദിവസങ്ങളിൽ (ജൂലൈ 17-ന്) തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഈ വേറിട്ട പ്രമോഷൻ രീതി ഇപ്പോൾ സിനിമാ ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.