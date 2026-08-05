പ്രീതി സിന്റയുമായി പ്രണയമോ? അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ബ്രറ്റ് ലീ
മുംബൈ: ഐപിഎല്ലിന്റെ ആദ്യകാലം മുതൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്ന പ്രീതി സിന്റയുമായുള്ള പ്രണയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ തള്ളി മുൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ പേസ് ബൗളർ ബ്രറ്റ് ലീ. താനും ബോളിവുഡ് താരം പ്രീതി സിന്റയും ഒരിക്കലും പ്രണയബന്ധത്തിലായിരുന്നിട്ടില്ലെന്നും, ഇരുവരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും ബ്രറ്റ് ലീ വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു അഭിമുഖത്തിലാണ് വർഷങ്ങളായി ചർച്ചയായിരുന്ന വിഷയത്തിൽ ലീ ആദ്യമായി വിശദമായി പ്രതികരിച്ചത്. അന്നത്തെ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബ് (ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് കിങ്സ്) ടീമിന്റെ സഹഉടമയായിരുന്ന പ്രീതി സിന്റയോട് തനിക്ക് ഏറെ ബഹുമാനമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവർ കഴിവുറ്റ വ്യക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്നും സൗഹൃദം അതേപടി തുടരുകയാണെന്നും ലീ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രചരിച്ച കഥകൾ ഒരിക്കലും അലട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും യാഥാർഥ്യം തനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവർ കരുതട്ടെ. എന്നാൽ അതൊന്നും എന്നെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല," എന്നാണ് ബ്രറ്റ് ലീയുടെ പ്രതികരണം.
2008 മുതൽ 2011 വരെ ബ്രറ്റ് ലീ കിങ്സ് ഇലവൻ പഞ്ചാബിനായി കളിച്ചിരുന്ന കാലത്താണ് ഇരുവരെയും മുംബൈയിലെ ഒരു റസ്റ്റോറന്റിൽ ഒരുമിച്ച് കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രണയ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്. പിന്നീട് ഇത്തരം വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പ്രീതി സിന്റയും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
വ്യക്തിജീവിതത്തിൽ, 2006-ൽ എലിസബത്ത് കെമ്പിനെ വിവാഹം ചെയ്ത ബ്രറ്റ് ലീ, 2009-ൽ വിവാഹമോചിതനായി. തുടർന്ന് 2014-ൽ ലന ആൻഡേഴ്സണെ വിവാഹം കഴിച്ച അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ്. പ്രീതി സിന്റ 2016-ൽ ജീൻ ഗുഡ്ഇനഫിനെ വിവാഹം കഴിക്കുകയും 2021-ൽ വാടക ഗർഭധാരണത്തിലൂടെ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ മാതാവാകുകയും ചെയ്തു.