പെയ്യുന്നത് മഴയല്ല, ഭീതിയാണ്; ദുരന്തപ്പെയ്ത്തിൽ വീണ്ടും വിറച്ച് കേരളം
ആകാശത്ത് കറുത്ത മേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുമ്പോൾ മലയാളിക്ക് ഇപ്പോൾ ആഹ്ലാദമല്ല, ഉള്ളിൽ ഭയത്തിന്റെ വിറയലാണ്. മഴ ഒരുകാലത്ത് സമൃദ്ധിയുടെയും പ്രണയത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നത് ആധിയുടെയും നാശത്തിന്റെയും മറ്റൊരഭിധാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്ത് പെയ്യുന്ന അതിതീവ്ര മഴയും കാറ്റും വീണ്ടും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ആ പഴയ പ്രളയകാലത്തിന്റെ വിറങ്ങലിപ്പിക്കുന്ന ദുരന്തസ്മരണകളെയാണ്. തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ ഓരോ നിമിഷവും ഭയത്തോടെ തള്ളിനീക്കുകയാണ് ഒരു നാട് ഒന്നാകെ.
കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെയുള്ള ജില്ലകൾ മഴക്കെടുതിയിൽ പൂർണ്ണമായും വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, വയനാട്, കോഴിക്കോട് മേഖലകളിൽ സാഹചര്യം അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. നദികൾ കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയതോടെ റാന്നി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങളും ജനവാസ മേഖലകളും നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിനടിയിലായത്. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പലരുടെയും വീടുകളിലേക്ക് പ്രളയജലം കയറിയത്. അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യങ്ങളും ജീവനോപാധികളും പ്രകൃതിയുടെ കോപത്തിൽ ഒലിച്ചുപോകുന്നത് നോക്കിനിൽക്കാനേ ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർക്ക് സാധിച്ചുള്ളൂ. നിരവധി കുടുംബങ്ങളാണ് സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങൾ പോലും മാറാൻ സമയമില്ലാതെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടി വന്നത്.
മലയോര മേഖലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അണക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞുകവിയുന്നത്. മൂഴിയാർ, കല്ലാർകുട്ടി, ലോവർ പെരിയാർ, പെരിങ്ങൽകുത്ത് തുടങ്ങി പ്രധാന ഡാമുകളെല്ലാം തുറന്നുവിടേണ്ടി വന്നത് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പമ്പയും മണിമലയാറും അപായനിലയും കവിഞ്ഞ് കുതിച്ചൊഴുകുന്നു. ജനജീവിതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെടുകയും സുരക്ഷിത താവളങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ മാറിത്താമസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം റെഡ് അലർട്ടുകളും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഇന്ന് കേവലം ഒരു ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തമല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന കടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഓരോ മഴക്കാലവും നൽകുന്ന ദുരന്തസന്ദേശങ്ങൾ നാം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും ആസൂത്രണത്തിലും ഗൗരവത്തോടെ ഉൾക്കൊണ്ടേ മതിയാകൂ. ദുരന്തങ്ങൾ വന്നതിനുശേഷം മാത്രം ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കപ്പുറം, പ്രകൃതിയോടിണങ്ങി ജീവിക്കാനും ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനുമുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യം. അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ ചരിത്രമുള്ള മലയാളികൾ, ഈ പ്രതിസന്ധിയെയും ഒത്തൊരുമയോടെ മറികടക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയിലാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്.