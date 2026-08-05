ഞെട്ടിക്കുന്ന മേക്കോവറിൽ ബില്ലി ഐലിഷ്; 'ദ ബെൽ ജാർ' ലൊക്കേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്ത്
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി സിൽവിയ പ്ലാത്തിന്റെ വിഖ്യാത നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുങ്ങുന്ന 'ദ ബെൽ ജാർ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നടിയായി എത്തുന്ന പോപ്പ് താരം ബില്ലി ഐലിഷിന്റെ പുതിയ രൂപം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളിലാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത മേക്കോവറിൽ താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ചെമ്പൻ തവിട്ടുനിറത്തിലുള്ള മുടിയും വിന്റേജ് ശൈലിയിലുള്ള വേഷവിധാനവുമായി എത്തിയ ബില്ലിയുടെ ലുക്ക് ആരാധകരെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചുവന്ന ലിപ്സ്റ്റിക്, കമ്മലുകൾ, ചുവന്ന പോയിന്റൽ ഷോർട്ട് സ്ലീവ് സ്വെറ്റർ, ചെക്കേർഡ് പ്ലീറ്റഡ് സ്കേർട്ട്, ചുവന്ന ടി-സ്ട്രാപ്പ് ഹീൽസ്, ഹാൻഡ് ബാഗ് എന്നിവയോടെയുള്ള 1950കളുടെ ശൈലിയിലുള്ള വേഷത്തിലാണ് താരം ചിത്രീകരണ സ്ഥലത്ത് എത്തിയത്. നിലവിൽ കാനഡയിലെ ടൊറന്റോയിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ് പുരോഗമിക്കുന്നത്.
1963ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ സിൽവിയ പ്ലാത്തിന്റെ ആത്മകഥാംശമുള്ള നോവലായ 'ദ ബെൽ ജാർ' ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയം. ഓസ്കർ ജേതാവായ സാറാ പോളിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. 1950കളിലെ ന്യൂയോർക്കിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും വിഷാദരോഗവും നേരിടുന്ന എസ്തർ ഗ്രീൻവുഡ് എന്ന യുവതിയുടെ ജീവിതമാണ് കഥയുടെ കേന്ദ്രം.
എസ്തർ ഗ്രീൻവുഡ് എന്ന സങ്കീർണമായ കഥാപാത്രത്തെയാണ് ബില്ലി ഐലിഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എസ്തറിന്റെ അമ്മയുടെ വേഷത്തിൽ ഓസ്കർ നോമിനേഷൻ നേടിയ കാരി മുള്ളിഗൻ എത്തുന്നു. കോനർ സ്റ്റോറിയും ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്ലാൻ ബി എന്റർടെയ്ൻമെന്റും സ്റ്റുഡിയോ കനാലും ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. ഫോക്കസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കും.
അമസോൺ പ്രൈം സീരീസായ 'സ്വാം' വഴി അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തിയ ബില്ലി ഐലിഷിന്റെ ആദ്യ ഫീച്ചർ ഫിലിം അഭിനയ സംരംഭമാണ് 'ദ ബെൽ ജാർ'. ചിത്രം 2027ൽ ആഗോളതലത്തിൽ തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.