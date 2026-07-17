കർക്കിടകത്തിന്റെ പുണ്യം നുകർന്ന് മലയാളി; വീടുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും രാമായണ പാരായണത്താൽ ഭക്തിസാന്ദ്രം
മലയാളി മനസ്സുകളിൽ ആത്മീയതയുടെയും സമർപ്പണത്തിന്റെയും പുതിയ നാളുകൾ കുറിച്ച് കർക്കിടക മാസം പിറന്നു. പഞ്ഞമാസമെന്നും കള്ളക്കർക്കിടകമെന്നുമുള്ള പഴഞ്ചൊല്ലുകളെ ഭക്തിയുടെയും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന്റെയും കരുത്തുകൊണ്ട് മറികടക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയുള്ള ജനങ്ങൾ. വീടുകളിലും ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും രാമായണ പാരായണത്തിന്റെ പുണ്യശീലുകൾ ഉയർന്നതോടെ നാടും നഗരവും ഭക്തിസാന്ദ്രമായിക്കഴിഞ്ഞു.
സൂര്യൻ മിഥുനം രാശിയിൽ നിന്നും കർക്കിടകം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഈ പുണ്യമാസത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് സന്ധ്യാസമയങ്ങളിൽ രാമായണം വായിക്കുന്നത് കേരളീയ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം പ്രത്യേക പൂജകളും വഴിപാടുകളും നടക്കും. കൂടാതെ, കർക്കിടകത്തിലെ കറുത്ത വാവിനോടനുബന്ധിച്ച് പിതൃക്കൾക്കായി ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്നതിനുള്ള വിപുലമായ ഒരുക്കങ്ങളും വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആത്മീയതയും ആരോഗ്യവും ഒന്നിക്കുന്ന കാലം
കേവലം ആത്മീയതയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല കർക്കിടക മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. മഴക്കാലം ശക്തമാകുന്ന ഈ സമയത്ത് ശരീര പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആയുർവേദ വിധിപ്രകാരമുള്ള ഔഷധക്കഞ്ഞി (കർക്കിടകക്കഞ്ഞി) സേവിക്കുന്നതും സുഖചികിത്സ തേടുന്നതും മലയാളികളുടെ പതിവാണ്. മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ഒരുപോലെ ശുദ്ധി വരുത്തുന്ന ഈ മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഊർജ്ജം സംഭരിക്കാനുള്ള കാലഘട്ടം കൂടിയാണ്.