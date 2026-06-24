സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസ്; 134 രേഖകള് ഇ ഡിക്ക് കൈമാറി എസ്എഫ്ഐഒ
സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസില് നിര്ണായക രേഖകള് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്. എസ്എഫ്ഐഒ കുറ്റപത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായുളള 134 രേഖകളാണ് ഇഡിക്ക് കൈമാറിയത്. പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണ ടിയെ അടുത്തഘട്ടത്തില് ചോദ്യം ചെയ്യുക എസ്എഫ്ഐഒ കൈമാറിയ രേഖകള് മുന്നിര്ത്തിയായിരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. നേരത്തെ കോടതി ഉത്തരവായിരുന്നെങ്കിലും എസ്എഫ്ഐഒയില് നിന്നും അത് ലഭിക്കാന് താമസം നേരിട്ടിരുന്നു.
134 രേഖകള് നല്കാന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും കുറ്റപത്രം മാത്രമാണ് നേരത്തെ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്. കേസിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ വീണ ടി യുടെ ലോക്കര് തുറന്നു പരിശോധിച്ചെങ്കിലും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങള് ലഭ്യമായില്ലെന്നാണ് സൂചന. റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ മരവിപ്പിച്ച 18 കോടിയോളം രൂപ താത്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള നടപടിയിലേക്ക് ഉടന് ഇഡി കടക്കും. സിഎംആര്എല് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യല് പൂര്ത്തിയായ ശേഷം വീണ ടി യെ വീണ്ടും വിളിപ്പിക്കാനാണ് ഇഡി തീരുമാനം.
2016 മുതല് 2020, 2021 വരെയുള്ള കാലയളവില് രണ്ട് കോടി എഴുപത്തി എട്ട് ലക്ഷത്തിആയിരം രൂപ വീണയക്കും കമ്പനിയക്കുമായി കരിമണല് കമ്പനിയില് നിന്ന് ഐടി സേവനങ്ങള്ക്ക് എന്നപേരില് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്, എക്സാലോജിക് കമ്പനി കരിമണല് കമ്പനിയ്ക്കായി പ്രത്യേക സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെന്നാണ് കമ്പിനിയില് ആദ്യം അന്വേഷണം നടത്തിയ എസ്എഫ്ഐഒ കണ്ടെത്തല്.