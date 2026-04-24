തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: പെരമ്പൂരിൽ വിജയ്ക്ക് ജയസാധ്യതയെന്ന് ഡിഎംകെയുടെ വിലയിരുത്തൽ
ചെന്നൈ: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സരിക്കുന്ന നടനും തമിഴക വെട്രി കഴകം അധ്യക്ഷനുമായ വിജയ് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡിഎംകെയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
എന്നാൽ വിജയ് മത്സരിക്കുന്ന രണ്ടാം മണ്ഡലമായ തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ഈസ്റ്റിൽ ഡിഎംകെ ജയിക്കുമെന്നാണ് ഭരണകക്ഷി പറയുന്നത്. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി കൂടാതെ പെരമ്പൂരിലാണ് വിജയ് മത്സരിക്കുന്നത്.
മേയ് നാലിന് സർപ്രൈസ് വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് എഐഎഡിഎംകെ പറയുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ 85.15 ശതമാനമാണ് ഇത്തവണ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.