ഉപഭോക്താവ് മരിച്ചാലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടീവ് ആക്കാൻ എഐ; പുത്തൻ ഫീച്ചറുമായി മെറ്റ
ഉപഭോക്താവ് മരിച്ചാലും സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് സജീവമാക്കി നിർത്താൻ മെറ്റയുടെ എഐയുടെ ഫീച്ചർ. ഇതിനായുള്ള പേറ്റന്റ് നേടികഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മെറ്റ. ഉപഭോക്താവ് മരണപ്പെട്ടാലോ ദീർഘകാലം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാലോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ ആക്കൗണ്ടുകൾ സജീവമാക്കി നിർത്തുന്ന ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലിനാണ് മെറ്റ പേറ്റന്റ് നേടിയിരിക്കുന്നത്.
ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസറായ ആൻഡ്രൂ ബോസ്വർത്ത് ആണ് പേറ്റന്റിനായി 2023ൽ സമീപിച്ചത്. ഉപയോക്താവ് മരിച്ചാൽ, അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ ഈ വിടവ് നികത്തുന്നതിനായി, ഒരു ഉപയോക്താവ് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, കമന്റുകൾ, ലൈക്കുകൾ, ഉള്ളടക്കം തുടങ്ങിയ ഡാറ്റയിൽ ഒരു AI മോഡലിനെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്ലോൺ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് മെറ്റ ചെയ്യുന്നത്.
എഐ വഴി സൃഷ്ടിച്ച ഡിജിറ്റൽ ക്ലോണിന് മറ്റുള്ളവരുടെ പോസ്റ്റുകൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും, കമന്റ് ചെയ്യാനും, സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാനും കഴിയും. മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ വീഡിയോ, ഓഡിയോ കോളുകൾ മറ്റുള്ളവരുമായി അനുകരിക്കാൻ എഐ മോഡലിനെ അനുവദിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ചും പേറ്റന്റിലെ പരാമർശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചാൽ അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് മെറ്റാ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. ഏകദേശം 10 വർഷം മുമ്പ്, മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു “ലെഗസി കോൺടാക്റ്റ്” തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഫീച്ചർ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. കൂടാതെ, 2023-ൽ, മെറ്റാ സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ലെക്സ് ഫ്രീഡ്മാന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ മരിച്ച ആളുകളുടെ റിയലിസ്റ്റിക് വെർച്വൽ അവതാറുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു.