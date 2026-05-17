പെട്രോൾ വില വർധന, ജനത്തിനുള്ള ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും, വേണ്ട ഇടപെടൽ നടത്തും; വി ഡി സതീശൻ
മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണ ചര്ച്ചകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകുമെന്ന് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. നല്ല ടീം വരും. ടീമിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.പെട്രോൾ വില വർധനയിൽ ജനത്തിനുള്ള ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമം നടത്തും. വിലവർധനവിൽ നിന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ധന സെസ് പിൻവലിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നത്. 2011 ൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്തും ഇന്ധന സെസ് പിൻവലിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
യുഡിഎഫ് നല്ല ടീം വരും. മന്ത്രി ചർച്ചകൾ ഇന്ന് തന്നെയുണ്ടാകും. ലീഗിനെ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞു ആക്രമിക്കുന്നത് വിദ്വേഷം അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ. വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തോട് കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല. കേരളത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സമുദായ നേതാക്കൾ ഇത് പറയരുത്. എന്നെ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല. ചാപ്പയടി രാഷ്ട്രീയത്തോട് നോ കോംപ്രമൈസ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെയല്ലേ ഇപ്പോൾ. വിദ്വേഷ പ്രചാരണം അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.