‘ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോകാത്തത്’: യുഎസ് വാർഷികദിനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി മംദാനിയുടെ പ്രസംഗം

News Desk

News Desk

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‘ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോകാത്തത്’: യുഎസ് വാർഷികദിനത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായി മംദാനിയുടെ പ്രസംഗം

ന്യൂയോർക്ക് മേയർ സൊഹ്‌റാൻ മംദാനി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ 250 വർഷം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടത്തിയ പ്രസംഗമാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്. കാലാകാലങ്ങളിൽ ഈ നഗരം കെട്ടിപ്പടുത്ത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അലകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കൻ പൗരത്വം നേടിയ നിരവധി വ്യക്തികൾ മംദാനിയുടെ ചുറ്റും നിന്നിരുന്നു.

ഐറിഷ്, ചൈനീസ്, ജൂത, ഇറ്റാലിയൻ, സിറിയൻ കുടിയേറ്റക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി വിഭാഗങ്ങളെ മംദാനി എടുത്തുപറയുകയും, അവരെ മാറ്റിനിർത്താൻ ശ്രമിച്ച സർക്കാർ നിയമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടും അവർ ന്യൂയോർക്കിനെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചുവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു.

“സാമ്രാജ്യത്വ ക്രൂരതയാൽ ഉണ്ടായ ഒരു പട്ടിണി കാരണം വയറുവിറച്ച് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഐറിഷ് കുടിയേറ്റക്കാരാണ് ഇവിടെയെത്തിയത്,” മംദാനി പറഞ്ഞു. “ചൈനീസ് നാവികർ ഇന്ന് ചൈനാടൗൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കി. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്റ്റാച്യൂ ഓഫ് ലിബർട്ടിയുടെ താഴെക്കൂടിയും എല്ലിസ് ഐലൻഡ് വഴിയും യാത്ര ചെയ്തു. പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ജൂതന്മാർ, ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത ഇറ്റലിക്കാർ, സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തിയ സിറിയക്കാർ എന്നിവരും ഇതിൽപ്പെടുന്നു,” മംദാനി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഉഗാണ്ടയിൽ ജനിച്ച് ഏഴാം വയസ്സിൽ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് താമസം മാറിയ ആളാണ് മംദാനി. 2018-ലാണ് മംദാനി യുഎസ് പൗരനായത്. “അമേരിക്ക എന്താണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട്,” എന്ന് മംദാനി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.

അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചും മംദാനി സംസാരിച്ചു. ഒന്ന് എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്നതാണെന്ന് മംദാനി പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേക പശ്ചാത്തലമോ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറമോ ഉള്ള ആളുകളെ മാത്രം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറ്റൊന്ന് വിഭജനത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെതിരെ മംദാനി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും, ഇതൊരു പഴയതും വിലകുറഞ്ഞതുമായ തന്ത്രമാണെന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

മൗണ്ട് റഷ്മോറിൽ നടക്കാനിരുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് മംദാനിയുടെ പ്രസംഗം വന്നത്. ട്രംപിന്റെ പരിപാടിയിൽ പടക്കങ്ങൾ, മിലിട്ടറി ബാൻഡുകൾ, വിമാനങ്ങളുടെ ഫ്ലൈഓവറുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പരാമർശവും നടത്താതെ, പകരം പര്യവേക്ഷകരായ ജിയോവന്നി ഡാ വെരാസാനോ, ഹെൻറി ഹഡ്സൺ എന്നിവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് നൽകാനാണ് മംദാനി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

മംദാനി ദേശസ്‌നേഹത്തിനായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു, എന്നാൽ അത് പിന്നീട് ട്രംപ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പോകുന്ന ദേശസ്‌നേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.

“ദേശസ്നേഹം എന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പോരായ്മകളൊന്നുമില്ലെന്ന് നടിക്കുന്നതല്ല,” ന്യൂയോർക്ക് മേയർ പറഞ്ഞു. “നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഓരോ വിയോജിപ്പുമാണ് ദേശസ്നേഹം. കഠിനമായ വെയിലിന് കീഴിൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ മാർച്ചും അതിന്റേതായ സമയത്തിന് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രതിഷേധവുമാണത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ, ഈ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിട്ടുപോകാത്തത്,” മംദാനി പറഞ്ഞു.

മംദാനി പിന്തുണച്ച നിരവധി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്രാദേശിക തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രസംഗം വരുന്നത്. ഫിലാഡൽഫിയ, ഡെൻവർ, വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലെ ഇടതുപക്ഷാഭിമുഖ്യമുള്ള വിജയങ്ങളുടെ വിശാലമായ പ്രവണതയുടെ ഭാഗമാണിത്.

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