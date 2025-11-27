രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഇന്ന് തന്നെ കേസ് എടുക്കും; യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും

News Desk

News Desk

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഇന്ന് തന്നെ കേസ് എടുക്കും; യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും

പാലക്കാട് എം എൽ എ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പീഡന പരാതിയിൽ ഇന്ന് തന്നെ കേസെടുക്കുമെന്ന് സൂചന. യുവതിയുടെ മൊഴി ഉടൻ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തും. അറസ്റ്റിലേക്ക് ഉടൻ കടക്കുന്നതും ആലോചനയിലാണ്. DGP യുടെ മുന്നിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതിയെത്തി.

യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് പരാതി നൽകിയതിന് ശേഷം രാഹുൽ ഒളിവിലാണെന്നാണ് സൂചന. പാലക്കാട്ടെ എംഎൽഎ ഓഫീസ് അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെയും പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫിന്റെയും ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫാണ്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പാലക്കാട് നഗരത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പരാതി നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഓഫീസ് അടച്ച് പോയത്. പരാതിയെ നിയമപരമായി പോരാടും എന്ന് രാഹുൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം, കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻെറ പ്രചരണത്തിൽ മുഴുകി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ യുവതിയുടെ പരാതി വന്നിരിക്കുന്നത്. ലൈംഗിക പീഡനത്തിൻെറ പരിധിയിൽ വരുന്ന പരാതിയിൽ പൊലീസ് നടപടികൾ തുടങ്ങുകയും അറസ്റ്റിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രധാന വിഷയം അതായി മാറും.

അപ്പോൾ യുഡിഎഫ് ഉന്നയിക്കുന്ന ശബരിമല സ്വർണക്കൊളള പോലുളള വിഷയങ്ങൾ പിന്തളളപ്പെടും. അതാണ് രാഹുലിന് എതിരായ പരാതി യുഡിഎഫിനും കോൺഗ്രസിനും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന തിരിച്ചടി. ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ രാഹുലിനെ സസ്പെൻറ് ചെയ്തു എന്നതാണ് കോൺഗ്രസിൻെറ പിടിവളളി.

പരാതിയും കേസും ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും എം.എൽ.എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യം ഉയരുന്നതും കോൺഗ്രസിന് തലവേദനയാകും. സ്വർണപ്പാളി മോഷണത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പത്മകുമാറിനെതിരെ സിപിഐഎം നടപടി എടുക്കാത്തതെന്താണെന്ന ചോദ്യത്തെയും ഇത് ദുർബലമാക്കും. രാഹുലിനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോൺഗ്രസിനുളളിൽ തന്നെയുണ്ട്. എന്നാൽ പുറത്താക്കേണ്ടെന്ന അഭിപ്രായം ഉളളവരും ഉളളതിനാൽ പാർട്ടിയിൽ തർക്കവിഷയമായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

Read more

1870 മുതല്‍ 2017 വരെയുള്ള ക്യാമറകള്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന്: ചലച്ചിത്രമേളയില്‍ ശ്രദ്ധനേടി 'ഫ്‌ലാഷ്ബാക്ക്‌സ്'

1870 മുതല്‍ 2017 വരെയുള്ള ക്യാമറകള്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിന്: ചലച്ചിത്രമേളയില്‍ ശ്രദ്ധനേടി 'ഫ്‌ലാഷ്ബാക്ക്‌സ്'

ഗോവ: 56-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഭാഗമായി കലാ അക്കാദമിയിലെ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ 'ഫ്ലാഷ്ബാക്ക്സ്' എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്
ഗോവ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ എഐ ഹാക്കത്തോണില്‍ പുരസ്‌കാരം നേടി ഇന്‍ഡിവുഡിന്റെ 'ബീയിംഗ്'

ഗോവ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ എഐ ഹാക്കത്തോണില്‍ പുരസ്‌കാരം നേടി ഇന്‍ഡിവുഡിന്റെ 'ബീയിംഗ്'

ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്‍ഡിവുഡ് നിര്‍മിച്ച 'ബീയിംഗ്' എന്ന ചലച്ചിത്രം ഗോവയില്‍ നടക്കുന്ന 56-ാമത് ഇന്റര്‍നാഷണല്
പുതിന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ഡിസംബര്‍ 4, 5 തിയ്യതികളില്‍ സന്ദര്‍ശനം

പുതിന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്; ഡിസംബര്‍ 4, 5 തിയ്യതികളില്‍ സന്ദര്‍ശനം

ന്യൂഡല്‍ഹി: റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാദിമിര്‍ പുതിന്‍ ഇന്ത്യയിലേക്ക്. 23-ാമത്‌ ഇന്ത്യ-റഷ്യ വാര്‍ഷിക ഉച്ചകോടിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് പുതി
രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എയ്‌ക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി അന്വേഷിക്കാന്‍ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു. എസിപി വി.എസ് ദിനരാജ് ആണ്