48 നക്ഷത്രങ്ങൾ, ഒരു ആകാശം; വിശ്വകായിക മാമാങ്കത്തിന്റെ മാന്ത്രിക വിസിൽ നാളെ!
മെക്സിക്കോ സിറ്റി: കാത്തിരിപ്പിന്റെ കൗണ്ട്ഡൗൺ അവസാനിക്കാൻ ഇനി ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ലോകത്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഇനി ഒരു പന്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങും. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി 48 യുദ്ധവീരന്മാരും 12 ഗ്രൂപ്പുകളുമായി വിശ്വകായിക മാമാങ്കത്തിന് നാളെ പുലർച്ചെ (ഇന്ത്യൻ സമയം 12:30 ന്) കിക്ക് ഓഫ്. വടക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പച്ചപ്പുൽ മൈതാനങ്ങളിൽ നാളെ പന്തുരുളുമ്പോൾ, അത് വെറുമൊരു ടൂർണമെന്റല്ല; ഭൂഗോളത്തെയാകെ നിശ്ചലമാക്കുന്ന ഒരു മഹാവിസ്ഫോടനത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്.
48 വൻശക്തികൾ; ഒരു സിംഹാസനം
ഇത്തവണ കളി മാറും, കളി നിയമങ്ങളും മാറും. മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തിയെട്ടിലേക്ക് രാജ്യാന്തര ഫുട്ബോളിന്റെ അതിരുകൾ നീണ്ടപ്പോൾ പോരാട്ടത്തിന്റെ തീവ്രത ഇരട്ടിയാവുകയാണ്. 12 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഈ കനൽവഴിയിൽ പിഴവുകൾക്ക് മാപ്പില്ല.
കിരീടം നിലനിർത്താൻ: നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാർ തങ്ങളുടെ കോട്ട കാക്കാൻ കച്ചമുറുക്കുമ്പോൾ,
പ്രതികാരദാഹവുമായി ഭീമന്മാർ: മുൻനിര ശക്തികളായ ബ്രസീലും അർജന്റീനയും ഫ്രാൻസും ജർമ്മനിയും പുത്തൻ തന്ത്രങ്ങളുമായി വേട്ടക്കിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
കറുത്ത കുതിരകൾ: അട്ടിമറി വീരന്മാരായ ആഫ്രിക്കൻ-ഏഷ്യൻ കരുത്തർ വൻമരങ്ങളെ വീഴ്ത്താൻ കാത്തിരിക്കുന്നു.
"ഫുട്ബോൾ എന്നാൽ 22 പേർ ഒരു പന്തിനായി ഓടുന്ന കളിയല്ല, അത് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ പ്രാർത്ഥനയും വിയർപ്പും ചോരയും ചേർന്ന ജീവിതമാണ്."
അർദ്ധരാത്രിയിലെ മാന്ത്രിക നിമിഷം
ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 12:30 ന് റഫറിയുടെ ആദ്യ വിസിൽ മുഴങ്ങുമ്പോൾ, ഉറക്കം വഴിമാറുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും. ചായക്കടകളിലും കവലകളിലും ഭീമൻ സ്ക്രീനുകൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ലയണൽ മെസ്സിയുടെയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെയും പിൻഗാമികളാകാൻ പോകുന്ന കൗമാര വിസ്മയങ്ങൾ ആരെന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകർ. വേഗതയുടെ സുൽത്താന്മാരും പ്രതിരോധത്തിന്റെ കോട്ടമതിലുകളും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന 90 മിനിറ്റുകൾ!
സ്വപ്നങ്ങളുടെ മഹാമേള
തന്ത്രങ്ങളുടെ ആശാൻമാർ ഡഗ്ഗൗട്ടിലിരുന്ന് കരുക്കൾ നീക്കും. മൈതാനത്ത് വിസ്മയ ഡ്രിബ്ലിംഗുകളും, വായുവിൽ പറന്നുയരുന്ന അക്രോബാറ്റിക് സേവുകളും, വലകുലുക്കുന്ന റോക്കറ്റ് ഷോട്ടുകളും പിറക്കും. തോൽക്കുന്നവർ കണ്ണീരോടെ മടങ്ങുമ്പോൾ, ജയിക്കുന്നവർ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറും.
നാളെ പുലർച്ചെ മുതൽ ഒരു മാസക്കാലം ഇനി ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് സൂര്യന് ചുറ്റുമല്ല, ആ തുകൽപ്പന്തിന് ചുറ്റുമായിരിക്കും. കാത്തിരിക്കാം, കാൽപ്പന്തിന്റെ ആ മഹാസിംഹാസനത്തിൽ ഇനി ആര് മുത്തമിടുമെന്നറിയാൻ!