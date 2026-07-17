59 രൂപയുടെ വടപാവ് ലണ്ടനിൽ ₹830! വില കേട്ട് ഞെട്ടിയാലും ഹാൽദിറാംസിന് മുന്നിൽ നീണ്ട ക്യൂ

News Desk

News Desk

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59 രൂപയുടെ വടപാവ് ലണ്ടനിൽ ₹830! വില കേട്ട് ഞെട്ടിയാലും ഹാൽദിറാംസിന് മുന്നിൽ നീണ്ട ക്യൂ

ലണ്ടനിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഇന്ത്യൻ ഭക്ഷ്യബ്രാൻഡായ ഹാൽദിറാംസ് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം ₹59-ന് ലഭിക്കുന്ന ബോംബെ വടപാവ്, ലണ്ടനിലെ ഹാൽദിറാംസ് ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ ഏകദേശം £6.50 (ഏകദേശം ₹830) വിലയ്ക്കാണ് വിൽക്കുന്നത്. വില ഉയർന്നിട്ടും ഇന്ത്യൻ വംശജരും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആളുകൾ ഭക്ഷണം രുചിക്കാൻ നീണ്ട നിരയിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി.

വടപാവ് മാത്രമല്ല, പാനിപൂരി, പാവ് ഭാജി, ചോലെ ഭട്ടൂരെ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയേക്കാൾ പലമടങ്ങ് കൂടുതലാണ് വില. ഉയർന്ന വാടക, ജീവനക്കാരുടെ വേതനം, ഇറക്കുമതി ചെലവ്, നികുതികൾ എന്നിവയാണ് ഈ വിലവർധനയ്ക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ഇന്ത്യയിലെ ശാഖകളെ അപേക്ഷിച്ച് ലണ്ടനിലെ മെനു കൂടുതൽ ചുരുക്കിയതും അന്താരാഷ്ട്ര ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് വിശദമായ വിവരണങ്ങളോടുകൂടിയതുമാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിനെ പ്രീമിയം ഡൈനിംഗ് അനുഭവമായി അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഹാൽദിറാംസിന്റെ ശ്രമമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

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