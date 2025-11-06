ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നഗരം ഇന്ത്യയിലാണ്!

PravasiExpress

ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നഗരം ഇന്ത്യയിലാണ്!

ന്യൂഡൽഹി: ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഏഷ്യൻ നഗരമെന്ന വിശേഷണം സ്വന്തമാക്കി മുംബൈ. ടൈം ഔട്ടിന്‍റെ ഹാപ്പിയസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ഏഷ്യ 2025 എന്ന പുതിയ സർവേയിലാണ് മുംബൈ ഏറ്റവും സന്തോഷമേറിയ ഏഷ്യൻ നഗരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാമതെത്തിയത്. 18000 പേരാണ് വാർഷിക സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തത്. സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം, ഭക്ഷണം, രാത്രിജീവിതം, ജീവിതനിലവാരം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സർവേ നടത്തിയത്.

സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത 94 ശതമാനം മുംബൈ സ്വദേശികളും നഗരജീവിതം തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തി. മറ്റെവിടെ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷം മുംബൈയിലുണ്ടെന്ന് 89 ശതമാനം പേരും നഗരത്തിലുള്ളവരെല്ലാം സന്തുഷ്ടരാണെന്ന് 88 ശതമാനം പേരും അടുത്തിടെയായി നഗരത്തിലെ സന്തോഷം വർധിച്ചതായി 87 ശതമാനം പേരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഊർജസ്വലമായ സാമൂഹിക ജീവിതം, സിനിമാ മേഖലയുടെ ഉയർച്ച, ജോലി സാധ്യതകൾ, രുചികരമായ ഭക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം മുംബൈയ‌ുടെ മികച്ച ഗുണങ്ങളാണെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

ബീജിങ്ങും ഷാങ്ഹായുമാണ് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും മൂന്നാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തായ്‌ലൻഡിലെ ചിയാങ് മൈ, വിയറ്റ്നാമിലെ ഹനോയ് എന്നിവരും ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്.

Read more

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്; ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാവാൻ അനിൽ അംബാനിക്ക് ഇഡി നോട്ടീസ്

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്; ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാവാൻ അനിൽ അംബാനിക്ക് ഇഡി നോട്ടീസ്

ന്യൂഡൽ‌ഹി: റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനിക്ക് വീണ്ടും ഇഡി നോട്ടീസ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ നവംബർ 14 ന് ചോദ്യം ചെയ്യലി
ലാലേട്ടന്റെ ‘തുടരും’ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലേക്ക്; 56-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും

ലാലേട്ടന്റെ ‘തുടരും’ ഇന്ത്യൻ പനോരമയിലേക്ക്; 56-ാമത് അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും

മോഹൻലാലിനെ നായകനാക്കി തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത ‘തുടരും’ ഗോവ ചലച്ചിത്ര മേളയിലേക്ക്. അൻപത്തിയാറാമത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്
ഇനി വിമാന ടിക്കറ്റ് സൗജന്യമായി റദ്ദാക്കാം; റീഫണ്ട് നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഡിജിസിഎ

ഇനി വിമാന ടിക്കറ്റ് സൗജന്യമായി റദ്ദാക്കാം; റീഫണ്ട് നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഡിജിസിഎ

ന്യൂഡൽഹി: വിമാനയാത്രികർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തയുമായി ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (ഡിജിസിഎ). ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് 48 മണിക്