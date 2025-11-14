ബോളിവുഡ് നടി കാമിനി കൗശൽ അന്തരിച്ചു
മുംബൈ: ബോളിവുഡ് നടി കാമിനി കൗശല് അന്തരിച്ചു. 98 വയസായിരുന്നു. ബോളിവുഡിലെ മികച്ച നടിമാരില് ഒരാളായി കണക്കാക്കുന്ന നടിയാണ് കാമി കൗശല്. 1946 ല് നീച്ച നഗര് എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് ഇവർ വെളളിത്തിരയിലെത്തുന്നത്. ഈ ചിത്രം കാന് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം സ്വന്തമാക്കി.
നാളിതുവരെ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള പാം ഡി ഓര് നേടിയ ഏക ഇന്ത്യന് സിനിമ കൂടിയാണിത്. ദോ ബായ്, ശഹീദ്, സിദ്ധി, ശബ്നം, ബഡേ സര്ക്കാര്, ജെയ്ലര്, ആര്സൂ, നദിയാ കെ പാര് തുടങ്ങിയ സിനിമകളില് നായികയായി കാമിനി കൗശല് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ കബീര് സിങ്, ലാല് സിങ് ഛദ്ദ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും ഇവർ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിരുന്നു.