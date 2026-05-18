കേരളത്തിന്റെ 13ാം മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് വി ഡി സതീശന്
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി.ഡി സതീശന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര ആര്ലേക്കര് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ദൈവനാമത്തിലായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ. വി ഡി സതീശന് പുറമേ 21 അംഗ മന്ത്രിസഭയിലെ മറ്റ് മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. സ്റ്റേഡിയത്തിനകത്തും പുറത്തും വന് ജനക്കൂട്ടമാണ് ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യംവഹിക്കാനെത്തിയത്.
രാഹുല് ഗാന്ധി എംപി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എംപി, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ദ് റെഡ്ഡി, കര്ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, കര്ണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാര്, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ദ് റെഡ്ഡി, എഐസിസി അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജുന് ഖാര്ഗെ, പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയന്, മറ്റ് കക്ഷി നേതാക്കള് തുടങ്ങിയവര് സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ പാര്ട്ടികളിലെ നേതാക്കള്ക്കും വേദിയില് തന്നെ ഇരിപ്പിടമൊരുക്കിയത് ശ്രദ്ധേയമായി. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് രണ്ടാമതായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. പിന്നാലെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും, സണ്ണി ജോസഫും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
വി ഡി സതീശന്, രമേശ് ചെന്നിത്തല, സണ്ണി ജോസഫ്, കെ മുരളീധരന്, ബിന്ദു കൃഷ്ണ, എ പി അനില് കുമാര്, പി സി വിഷ്ണുനാഥ്, എം ലിജു, റോജി എം ജോണ്, ടി സിദ്ദിഖ്, ഒ ജെ ജനീഷ്, കെ എ തുളസി, പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി, എന് ഷംസുദ്ദീന്, പി കെ ബഷീര്, കെ എം ഷാജി, അബ്ദുള് ഗഫൂര്, ഷിബു ബേബി ജോണ്, സി പി ജോണ്, അനൂപ് ജേക്കബ്, മോന്സ് ജോസഫ് എന്നിവരാണ് മന്ത്രിമാര്. അനൂപ് ജേക്കബും മാണി സി കാപ്പനും ടേം വ്യവസ്ഥയില് മന്ത്രിമാരാകും. ആദ്യം അനൂപും പിന്നീടുള്ള രണ്ടര വര്ഷം മാണി സി കാപ്പനും മന്ത്രിമാരാകും. തിരുവഞ്ചൂര് രാധാകൃഷ്ണനാകും യുഡിഎഫിന്റെ സ്പീക്കര് സ്ഥാനാര്ഥി. ഷാനിമോള് ഉസ്മാന് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കര് സ്ഥാനാര്ഥിയുമാകും.
മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുവിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളില് മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടായേക്കും. ഘടക കക്ഷികളുടെ വകുപ്പുകളിലുള്പ്പെടെ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് വിവരം. കോണ്ഗ്രസ് മന്ത്രിമാരുടെ കാര്യത്തില് നിലവില് ധാരണയായ വകുപ്പുകളില് മാറ്റവുണ്ടാകും. വൈദ്യുതി വകുപ്പ് താത്പമില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരന് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യവും ദേവസ്വവും വേണമെന്ന് കെ മുരളീധരന് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം. ഇത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിവരം.