മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കേരള കിരീടം നേടി കെസിയ

News Desk

News Desk

Share
മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കേരള കിരീടം നേടി കെസിയ

കൊച്ചി: ബീനാ കണ്ണൻ കൊറ്റ്യൂർ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കേരള 2026 കിരീടം മാവേലിക്കര സ്വദേശി കെസിയ ലിസ് മെജോ സ്വന്തമാക്കി. ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യ സൗന്ദര്യമത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയായി കെസിയ പങ്കെടുക്കും. ഗ്ലാമാനന്ദ് എന്‍റർടൈൻമെന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

മാവേലിക്കര സ്വദേശികളായ മെജോ എബ്രഹാമിന്‍റെയും സുജ മെജോയുടെയും മകളാണ് 19കാരിയായ കെസിയ. നിലവിൽ ബംഗളൂരുവിൽ നിയമപഠനം നടത്തുന്ന കെസിയ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. 2024-ൽ മിസ് ടീൻ ഇന്ത്യ പട്ടം കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൗമാര സൗന്ദര്യമത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ആകുക എന്നതാണ് ഈ മിടുക്കിയുടെ ലക്ഷ്യം.

മത്സരത്തിൽ തൃശൂർ സ്വദേശി മാളവിക രാജേന്ദ്രൻ ദേവ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പായി. കോട്ടയം സ്വദേശി ലിസ് ജെയ്മോൻ ജേക്കബ് ആണ് സെക്കൻഡ് റണ്ണറപ്പ്.

ക്വീൻ ഫ്രെയിം സ്റ്റുഡിയോസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ ടൈറ്റിൽ സ്പോൺസർ ബീനാ കണ്ണൻ കൊറ്റ്യൂറും, പവർഡ് ബൈ പാർട്ണർ ഫ്രാൻസിസ് ആലുക്കാസുമാണ്. കൊച്ചി ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്തിൽ വച്ചായിരുന്നു ആവേശകരമായ മത്സരം നടന്നത് . മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യ ചെയർമാൻ നിഖിൽ ആനന്ദ്, ഫ്രാഞ്ചയ്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡയറക്ടർ അംജാദ് ഖാൻ, മിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഇന്ത്യ 2025 വിജയി മണിക വിശ്വകർമ്മ, മുൻ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കേരള ഐശ്വര്യ ശ്രീനിവാസൻ, മിസ് യൂണിവേഴ്‌സ് ഇന്ത്യ 2024 വിജയി റിയ സിംഗ, നാഷണൽ അവാർഡ് ജേതാവും സിനിമ താരവുമായ അപർണ ബാലമുരളി എന്നിവരടങ്ങുന്ന പാനലാണ് വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

അർച്ചന രവിയാണ് മിസ് യൂണിവേഴ്സ് കേരളയുടെ ഡയറക്ടർ. ഖജാ റാവുത്തർ ആണ് പരിപാടിയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്റ്റൈലിസ്റ്റ് . പ്രശസ്ത കൊറിയോഗ്രാഫർ ഷാം ഖാൻ ഷോ ഡയറക്റ്ററും കൊറിയോഗ്രാഫറുമായി പ്രവർത്തിച്ചു.

Read more

കേരളം പുതുയുഗത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി, VD – മോഡി ആക്ഷേപം സർക്കാർ വന്ന ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ തമാശ; മുഖ്യമന്ത്രി

കേരളം പുതുയുഗത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടങ്ങി, VD – മോഡി ആക്ഷേപം സർക്കാർ വന്ന ശേഷമുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ തമാശ; മുഖ്യമന്ത്രി

5 ഇന്ദിരാ ഗ്യാരന്റികൾ നടപ്പിലാക്കും, ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാ ഗ്ദാനങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തി
വിജയ്‌യുടെ മകൻ ജേസൺ സഞ്ജയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘സിഗ്മ’; റിലീസ് തീയതി പ്രഖ‍്യാപിച്ചു

വിജയ്‌യുടെ മകൻ ജേസൺ സഞ്ജയ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘സിഗ്മ’; റിലീസ് തീയതി പ്രഖ‍്യാപിച്ചു

തമിഴ്നാട് മുഖ‍്യമന്ത്രിയും നടനുമായ വിജയ്‌യുടെ മകൻ ജേസൺ സഞ്ജയ് രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ആദ‍്യ ചിത്രത്തിന്‍റെ റിലീസ് തീയതി പുറത്ത്. സി