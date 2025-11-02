സര്ക്കാര് വാഹനങ്ങള്ക്ക് ഇനി എകീകൃത നമ്പർ പ്ലേറ്റ്; KL-90 സീരീസില് വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റര് ചെയ്യും
സര്ക്കാര് വാഹനങ്ങള്ക്ക് ഇനി എകീകൃത നമ്പർ പ്ലേറ്റ് സീരീസ്. KL-90 സീരീസില് സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റര് ചെയ്യും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾക്കും പുതിയ സീരീസ് നൽകും. കരട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറങ്ങി.
KSRTC വാഹനങ്ങൾ KL 15 ൽ ആരംഭിക്കുന്നതുപോലെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് കീഴിലെ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും ഏകീകൃത നമ്പർ സീരീസ്. സർക്കാർ വാഹനങ്ങൾ- KL-90, KL 90D എന്നീ നമ്പറുകളായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വാഹനങ്ങള് KL 90A, KL 90E നമ്പർ ആയിരിക്കും.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെയും വകുപ്പുകളുടെയും വാഹനങ്ങള്ക്ക് KL-90 ൽ തുടങ്ങും. 90 കഴിഞ്ഞാല് KL-90D സീരിസാകും. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് വകുപ്പുകള്ക്കും സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും KL 90A യിൽ തുടങ്ങും, ശേഷം KL 90E രജിസ്ട്രേഷന് നമ്പർ പ്ലേറ്റുകള് നല്കും. KL 90B, KL 90F രജിസ്ട്രേഷനിലാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുക.
അര്ധ സര്ക്കാര് സ്ഥാപനങ്ങള്, ബോര്ഡുകള്, വിവിധ കോര്പ്പറേഷനുകള്, സര്വ്വകലാശാലകള് എന്നിവക്ക് KL 90Cയും അവസാനിച്ചാൽ KL 90G സീരീസിലും രജിസ്ട്രേഷന് നല്കും. മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് ചട്ടം ഭേദഗതി ചെയ്താണ് പുതിയ മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുക. വാഹനങ്ങള് ഏതെങ്കിലും കാരണത്താല് സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്ക്കോ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കോ വിൽക്കുമ്പോൾ വാഹന രജിസ്ട്രേഷന് മാറ്റണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട്. മന്ത്രിമാര്, ഉന്നത സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്, പ്രോട്ടോക്കോള് വാഹനങ്ങള് എന്നിവക്കായി ചില നമ്പറുകൾ പ്രത്യേകമായി മാറ്റിവക്കും.