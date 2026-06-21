ലോകത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് യോഗ അനിവാര്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

News Desk

News Desk

Share
ലോകത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് യോഗ അനിവാര്യമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി

കൊല്‍ക്കത്ത: ലോകത്തിന്റെ മികച്ച ഭാവിക്ക് യോഗ അനിവാര്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ യോഗ പരിശീലിക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനാചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൊല്‍ക്കത്തയിലെ റെഡ് റോഡില്‍ നടന്ന യോഗാഭ്യാസത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഒരു ദിവസത്തെ ആഘോഷം മാത്രമായി ഒതുക്കാനുള്ളതല്ല യോഗ. എല്ലാ പ്രായക്കാര്‍ക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് യോഗ എന്നു മനസിലാക്കണം. പ്രായം കൂടുമ്പോള്‍ മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകള്‍ കുറയാതിരിക്കാന്‍ യോഗ സഹായിക്കും. അതിനാല്‍ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായി യോഗയെ പരിമിതപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. യോഗയെ വരും തലമുറകളുടെ ഭാഗമാക്കണം.

ശരീരത്തിന്റെ ഊര്‍ജ്വസ്വലത നിലനിര്‍ത്താനും സമ്മര്‍ദരഹിതമായ ജീവിതം നയിക്കാനും യോഗ സഹായികകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോകത്തിനു യോഗയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ രാമകൃഷ്ണ പരമഹംസര്‍, സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്‍ എന്നിവരുടെ നാടായ ബംഗാളില്‍ യോഗാ ദിനാചരണം നടക്കുന്നത് സവിശേഷമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ആരോഗ്യകരമായ വാര്‍ദ്ധക്യത്തിനു യോഗ എന്നാണ് ഈവര്‍ഷത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര യോഗ ദിനാചരണത്തിന്റെ പ്രമേയം. ബംഗാള്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ആര്‍.എന്‍. രവി, മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി എന്നിവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

Read more

തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് പുതുചിറക്; INS ദുനഗിരി, അഗ്രേ, സൻശോധക് കമ്മിഷൻ ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ ശക്തിക്ക് പുതുചിറക്; INS ദുനഗിരി, അഗ്രേ, സൻശോധക് കമ്മിഷൻ ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമിച്ച മൂന്ന് കപ്പലുകൾ കമ്മിഷൻ ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ചാണ് കമ്മിഷനിങ് ചടങ്ങ്
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻറെ മേൽക്കൂര തകർന്നുണ്ടായ അപകടം ; 6 മരണം

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൻറെ മേൽക്കൂര തകർന്നുണ്ടായ അപകടം ; 6 മരണം

മുബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പര്‍ഭാനി ജില്ലയിലെ യശ്വനി ഗ്രാമത്തില്‍ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹനുമാന്‍ ക്ഷേത്രത്തിന്‍റെ മേല്‍ക്കൂര തകര്‍ന്ന്
പേരുമാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ'; ഇനി ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഭാരത്

പേരുമാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി അഖിലേന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ'; ഇനി ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഭാരത്

ന്യൂ ഡൽഹി: ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ ആവേശത്തിനിടെ പേര് മാറ്റത്തിനൊരുങ്ങി ഓൾ ഇന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ. ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഭാരത് എന്ന് ഫെഡറേ