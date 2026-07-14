നാസയുടെ ആദ്യ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകാൻ അനിൽ മേനോൻ; 'സോയൂസ് MS-29'ൽ മലയാളി വംശജൻ ബഹിരാകാശത്തേക്ക്
വാഷിംഗ്ടൺ: ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയ്ക്കും കേരളത്തിനും അഭിമാന നിമിഷം സമ്മാനിച്ച് മലയാളി വംശജനായ അനിൽ മേനോൻ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് (ISS) കുതിക്കുന്നു. നാസയുടെ (NASA) ബഹിരാകാശ യാത്രികനായ അനിൽ മേനോൻ, റഷ്യയുടെ 'സോയൂസ് MS-29' (Soyuz MS-29) പേടകത്തിലാണ് ഐ.എസ്.എസിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. നാസയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ചാന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള നിർണ്ണായക പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ ദൗത്യം.
യു.എസ് എയർഫോഴ്സിൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണലും അടിയന്തിരഘട്ടങ്ങളിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മികച്ചൊരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറുമാണ് അനിൽ മേനോൻ. സ്പേസ് എക്സിന്റെ (SpaceX) ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് സർജൻ കൂടിയായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം, ദീർഘകാല ബഹിരാകാശ യാത്രകൾ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണ്ണായക പഠനങ്ങൾക്കായാണ് ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ സമയം ചിലവഴിക്കുക. നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ് (Artemis) ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിലും ചൊവ്വാ ദൗത്യത്തിലും പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഭാവി യാത്രികർക്ക് അനിലിന്റെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾ വഴിത്തിരിവാകും.
ഒരു മലയാളി വംശജൻ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന വാർത്ത ആവേശത്തോടെയാണ് ആഗോള മലയാളി സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ റോസ്കോസ്മോസുമായി (Roscosmos) സഹകരിച്ച് നടത്തുന്ന ഈ ദൗത്യം വരും ദിവസങ്ങളിൽ കസാക്കിസ്ഥാനിലെ ബൈക്കനൂർ കോസ്മോഡ്രോമിൽ നിന്നാകും വിക്ഷേപിക്കുക. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തും ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണത്തിലും പുതിയൊരു ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അനിൽ മേനോൻ എന്ന ഈ മലയാളി പ്രതിഭ.