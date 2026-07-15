അർജന്റീനയെ പുറത്താക്കാൻ വൻ ഓൺലൈൻ ഒപ്പുശേഖരണം; പിന്തുണയുമായി 9 മില്യണിലധികം ആളുകൾ
ന്യൂയോർക്ക്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ൽ നിന്ന് ഡിഫെൻഡിങ് ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീനയെ പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ നിവേദനം (Petition) കായികലോകത്ത് വൻ കൊടുങ്കാറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 'argentinaout.com' എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആരംഭിച്ച ഈ ക്യാംപയിൻ ഇതിനകം തന്നെ എല്ലാ റെക്കോർഡുകളും തകർത്ത് ഒൻപത് മില്യണിലധികം (90 ലക്ഷം) ഒപ്പുകൾ പിന്നിട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഫിഫയും മാച്ച് റഫറിമാരും ലയണൽ മെസിയോടും അർജന്റീനയോടും കടുത്ത പക്ഷപാതം കാണിക്കുന്നുവെന്നാണ് ക്യാംപയിന് പിന്നിലുള്ളവരുടെ പ്രധാന ആരോപണം.
റൗണ്ട് ഓഫ് 16 മത്സരത്തിൽ ഈജിപ്തിനെതിരെ അർജന്റീന നടത്തിയ അവിശ്വസനീയമായ തിരിച്ചുവരവിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രതിഷേധം ശക്തമായത്. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ കളി 2-0 ന് തോൽവിയിലേക്ക് നീങ്ങവെ, വിവാദപരമായ ചില റഫറിയിങ് തീരുമാനങ്ങളുടെയും VAR ഇടപെടലുകളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് അർജന്റീന മൂന്ന് ഗോളുകൾ നേടി ജയിച്ചതെന്നാണ് ഈജിപ്ത് താരങ്ങളും മറ്റ് ഫുട്ബോൾ ആരാധകരും ആരോപിക്കുന്നത്. ഇതിന് പുറമെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ലോകകപ്പുകളിലായി അർജന്റീനയ്ക്ക് അനുകൂലമായി ഒൻപതോളം പെനാൽറ്റികൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതും ആരാധകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
"വിജയിയെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് ലോകം മുഴുവൻ മത്സരിക്കുന്നത്? അർജന്റീനയെ വേൾഡ് കപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക, എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവസരം ഉറപ്പാക്കുക" എന്നാണ് ഈ നിവേദനത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. എന്നാൽ നിയമപരമായി ഈ ഓൺലൈൻ പെറ്റീഷന് യാതൊരു വിലയുമില്ലെന്ന് കായികവിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിനോടകം പ്രതികരിച്ച അർജന്റീന പരിശീലകൻ ലയണൽ സ്കലോണി, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും VAR സംവിധാനവുമുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം പക്ഷപാതങ്ങൾ അസാധ്യമാണെന്നും ടീമിന്റെ കഠിനാധ്വാനത്തെ വിലകുറച്ചു കാണിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരെയുള്ള നിർണായകമായ സെമിഫൈനൽ പോരാട്ടത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇത്തരമൊരു വൻ പ്രതിഷേധം അർജന്റീനയ്ക്ക് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.