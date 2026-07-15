എംബാപ്പെയെ പൂട്ടി സ്പാനിഷ് കോട്ട; ഫ്രാൻസിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ

News Desk

News Desk

Share
എംബാപ്പെയെ പൂട്ടി സ്പാനിഷ് കോട്ട; ഫ്രാൻസിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ച് സ്പെയിൻ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ

ഡാളസ്: ഫിഫ ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിൽ വൻശക്തികളായ ഫ്രാൻസിനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിഷ്പ്രഭരാക്കി സ്പെയിൻ കലാശപ്പോരാട്ടത്തിന് യോഗ്യത നേടി. ഡാളസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശപ്പോരാട്ടത്തിൽ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളുകൾക്കാണ് ലാ റോഹ ഫ്രഞ്ച് പടയെ തറപറ്റിച്ചത്. സ്പെയിനായി മിഖേൽ ഒയാർസബാൽ, പെഡ്രോ പോറോ എന്നിവർ ഗോളുകൾ നേടി. നായകൻ കിലിയൻ എംബാപ്പെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വമ്പൻ താരനിരയുമായി ഇറങ്ങിയ ഫ്രാൻസിന് സ്പെയിന്റെ അച്ചടക്കമുള്ള കളിശൈലിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു മറുപടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

മത്സരത്തിന്റെ 22-ാം മിനിറ്റിൽ തന്നെ സ്പെയിൻ ലീഡെടുത്തു. ഫ്രഞ്ച് പ്രതിരോധ താരം ലൂക്കാസ് ഡിഗ്നെ യുവതാരം ലാമിൻ യമാലിനെ ബോക്സിനുള്ളിൽ ഫൗൾ ചെയ്തതിനാണ് സ്പെയിന് അനുകൂലമായി പെനാൽറ്റി ലഭിച്ചത്. കിക്ക് എടുത്ത ഒയാർസബാൽ ഫ്രഞ്ച് ഗോൾകീപ്പർ മൈക്ക് മൈനാനെ കീഴടക്കി പന്ത് വലയിലെത്തിച്ചു. ഗോൾ വഴങ്ങിയതോടെ സമനിലയ്ക്കായി ഫ്രാൻസ് ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും റോഡ്രിയും പൗ കുബാർസിയും നയിച്ച സ്പാനിഷ് പ്രതിരോധം അവയെയെല്ലാം തടഞ്ഞുനിർത്തി.

രണ്ടാം പകുതിയിൽ 58-ാം മിനിറ്റിൽ സ്പെയിൻ തങ്ങളുടെ വിജയം ഉറപ്പിച്ച രണ്ടാം ഗോൾ നേടി. ഡാനി ഓൽമോയുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ മനോഹരമായ മുന്നേറ്റത്തിനൊടുവിൽ റൈറ്റ് ബാക്ക് താരം പെഡ്രോ പോറോയാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ വല കുലുക്കിയത്. കളിയിലുടനീളം പന്തടക്കത്തിലും ആക്രമണത്തിലും സ്പെയിൻ തന്നെയാണ് ആധിപത്യം പുലർത്തിയത്. ഈ വിജയത്തോടെ 2010-ന് ശേഷം തങ്ങളുടെ രണ്ടാം ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സ്പെയിൻ ഫൈനലിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ലൂസേഴ്സ് ഫൈനലിൽ ഫ്രാൻസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തിനായി മത്സരിക്കും

Read more

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മാസ തവണകളായി അടയ്ക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കി എമിറേറ്റ്സ്

ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് മാസ തവണകളായി അടയ്ക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കി എമിറേറ്റ്സ്

ഡൽഹി: ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വമ്പൻ ഓഫറുമായി പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര എയർലൈൻസായ എമിറേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്കാ
അച്ഛനും മകളും ഒരുമിച്ച് പോസ്റ്ററിൽ; ആവേശം നിറച്ച് വിസ്മയ മോഹൻലാലിന്റെ ‘തുടക്കം’ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

അച്ഛനും മകളും ഒരുമിച്ച് പോസ്റ്ററിൽ; ആവേശം നിറച്ച് വിസ്മയ മോഹൻലാലിന്റെ ‘തുടക്കം’ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്

കൊച്ചി: മലയാള സിനിമ കാത്തിരിക്കുന്ന വിസ്മയ മോഹൻലാലിന്റെ അരങ്ങേറ്റ ചിത്രം ‘തുടക്കം’ സിനിമയുടെ പുതിയ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി