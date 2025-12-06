രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുന്കൂര്ജാമ്യ ഹര്ജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയില്
കൊച്ചി: ബലാത്സംഗക്കേസില് പ്രതിയായ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ നല്കിയ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയ തിരുവനന്തപുരം പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി വിധി ചോദ്യം ചെയ്ത് നല്കിയ അപ്പീല് ആണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. ജസ്റ്റിസ് കെ ബാബു അധ്യക്ഷനായ സിംഗിള് ബെഞ്ച് ആണ് മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത്.
അതിജീവിതയുടെ പരാതിയനുസരിച്ച് എസ്ഐടി ചുമത്തിയ ബലാത്സംഗക്കുറ്റം നിലനില്ക്കില്ലെന്നാണ് മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷയില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വാദം. അതിജീവിത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നല്കിയത് നടപടിക്രമങ്ങള്ക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. പൊലീസിനാണ് ആദ്യം പരാതി നല്കേണ്ടതെന്നുമാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വാദം. പരാതിക്കാരിയുടെ എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളിലും തനിക്ക് മറുപടിയുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിശദീകരണം നല്കാന് തയ്യാറാണ്. അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കാന് തയ്യാറാണ്. തെളിവുകള് നല്കാന് സാവകാശം വേണം. എസ്ഐടിക്ക് മുന്നില് തന്റെ വാദം സാധൂകരിക്കാനായില്ലെങ്കില് കീഴടങ്ങാന് തയ്യാറാണെന്നുമാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വാദം.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ രക്ഷപ്പെടാന് സഹായിച്ച ഡ്രൈവര് ആല്വിനെയും ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഫസലിനെയും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) പ്രതിചേര്ത്തിരുന്നു. ഇരുവര്ക്കും നോട്ടീസ് നല്കിയ ശേഷം വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന് നിര്ദേശം നല്കി വിട്ടയച്ചു. രാഹുലിനെ കര്ണാടക - തമിഴ്നാട് അതിര്ത്തിയായ ബാഗലൂരില് എത്തിച്ചത് ഇരുവരും ചേര്ന്നാണെന്ന് എസ്ഐടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
രാഹുലിന്റെ എംഎല്എ ഓഫീസിലെ ജീവനക്കാരാണ് ഇരുവരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇരുവരെയും എസ്ഐടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചോദ്യം ചെയ്തു. രാഹുലിനെ ഇവര് ബാഗലൂരില് എത്തിച്ചത് ഹോണ്ട അമേസ് കാറിലാണെന്നും എസ്ഐടി കണ്ടെത്തി. ഈ കാര് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കേരളത്തിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാഗലൂരില് നിന്ന് മറ്റൊരു കാറിലാണ് രാഹുല് കര്ണാടകത്തിലേക്ക് കടന്നത്.