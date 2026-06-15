ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച ഏഴു വയസുകാരൻ മരിച്ചു; ഒരു കുട്ടി കൂടി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഷിഗെല്ല. ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളെജ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂർ സ്വദേശിയായ ഏഴു വയസുകാരനാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ജൂൺ 12നാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.
മറ്റൊരു കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതിയും ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ഇതോടെ ഈ വർഷം ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായി. ഷിഗെല്ല ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ട്. ഇതു വരെ 135 പേർക്കാണ് ഷിഗെല്ല സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 68 പേരും കോഴിക്കോടാണ്.
ഷിഗെല്ല ലക്ഷണങ്ങൾ
- വയറുവേദന
- വയറിളക്കം
- പനി
- രക്തം അല്ലെങ്കിൽ കഫം,
- പഴുപ്പ് കലർന്ന മലം
- മലബന്ധം
- ഛർദി
- ഓക്കാനം
പ്രതിരോധം
- നന്നായി തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക
- ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പച്ചവെള്ളം കലർത്തി കുടിക്കാതിരിക്കുക.
- ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക
- ചുറ്റുപാടും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക