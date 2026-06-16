‘ടെലിഗ്രാം ഇനി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമല്ല’; ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തു
ടെലിഗ്രാം ഇനി ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമല്ല. ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ടെലിഗ്രാം നീക്കം ചെയ്തു. പുതിയതായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല. സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങളെ തുടർന്ന് ആണ് നടപടി. നീറ്റ് യുജി പുനഃപരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ടെലിഗ്രാമിന്റെ പ്രവര്ത്തനം താത്കാലികമായി കേന്ദ്രസര്ക്കാര് നിരോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.
ജൂണ് 22 വരെ വരെയാണ് നിരോധനം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ടെലിഗ്രാമിലെ മെസേജ് എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചറും ജൂണ് 30 വരെ പ്രവര്ത്തിക്കില്ല.ചോദ്യപേപ്പര് ചോര്ച്ച തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കം. ജൂണ് 21നാണ് എന്ടിഎ പുനഃപരീക്ഷ നടത്താന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി ടെലിഗ്രാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് താല്ക്കാലിക നിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്പ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്ര തീരുമാനത്തെ എന്ടിഎ സ്വാഗതം ചെയ്തു.
ടെലിഗ്രാമിന് താല്ക്കാലിക നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തുന്നതായി ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആന്ഡ് ഇന്ഫര്മേഷന് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയം നിര്ദേശിച്ചതായി എന്ടിഎ പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. ജൂണ് 30 വരെ ഇന്ത്യയില് പ്ലാറ്റ്ഫോമില് മെസേജ് എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചര് ലഭ്യമാക്കരുതെന്നും മന്ത്രാലയം പ്ലാറ്റ്ഫോമിനോട് നിര്ദേശിച്ചു. എന്ടിഎ അറിയിച്ചു.