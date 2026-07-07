അർജന്റീന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ; ഈജിപ്തിനെ തകർത്ത് മെസ്സിയും സംഘവും മുന്നോട്ട്

News Desk

News Desk

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അർജന്റീന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ; ഈജിപ്തിനെ തകർത്ത് മെസ്സിയും സംഘവും മുന്നോട്ട്

അറ്റ്ലാന്റ (യു.എസ്.എ): ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026-ലെ പ്രീക്വാർട്ടർ പോരാട്ടത്തിൽ ഈജിപ്തിനെ ഒന്നിനെതിരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് തകർത്ത് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ അർജന്റീന ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. അറ്റ്ലാന്റ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ആവേശകരമായ മത്സരത്തിൽ, കടുത്ത പ്രതിരോധവുമായി അട്ടിമറിക്ക് ശ്രമിച്ച ഈജിപ്തിനെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലെ ഗോളുകളിലൂടെയാണ് അർജന്റീന മറികടന്നത്.

തുടക്കത്തിൽ അർജന്റീനയെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം മിനിറ്റിൽ യാസർ ഇബ്രാഹിമിലൂടെ ഈജിപ്താണ് ആദ്യ ഗോൾ നേടിയത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ലഭിച്ച പെനാൽറ്റി സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി പാഴാക്കിയത് അർജന്റീനയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി. ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗോൾകീപ്പർ മുസ്തഫ ഷൊബൈറിന്റെ മികച്ച സേവുകൾ കൂടിയായതോടെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഈജിപ്ത് 1-0 ന് മുന്നിലായിരുന്നു.

എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ലാ ആൽബിസെലസ്റ്റെ മത്സരത്തിലേക്ക് ശക്തമായി തിരിച്ചുവന്നു. 79-ാം മിനിറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൊമേറോയിലൂടെ അർജന്റീന സമനില പിടിച്ചു. തുടർന്ന് 83-ാം മിനിറ്റിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ലയണൽ മെസ്സി തന്നെ അർജന്റീനയ്ക്ക് ലീഡ് സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ പെനാൽറ്റി പിഴവിന് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു. ഒടുവിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഇൻജുറി ടൈമിൽ (90+2') എൻസോ ഫെർണാണ്ടസ് കൂടി ഗോൾ നേടിയതോടെ അർജന്റീന 3-1 ന്റെ ആധികാരിക വിജയം ഉറപ്പിച്ചു.

ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് - കൊളംബിയ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെയാണ് അർജന്റീന നേരിടുക.

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