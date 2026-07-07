പിൻവാങ്ങാത്ത പോരാളി, പകരക്കാരനില്ലാത്ത രാജാവ്; കാൽപന്തിന്റെ ഹൃദയമിടിപ്പായി മാറിയ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ
അവൻ കളിക്കളത്തിലേക്ക് നടന്നു വരുമ്പോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ കടലായി ഇരമ്പും. ചോര തിളയ്ക്കുന്ന യൗവനത്തിന്റെ പ്രൗഢിയിൽ നിന്നും ഒരു കളിക്കാരന്റെ കരിയറിലെ സായന്തനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും, അവൻ ഗ്രൗണ്ടിലിറങ്ങുന്നത് ഒരേയൊരു ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ്— ജയം! അത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന മൂന്നക്ഷരമാണ്; വെറുമൊരു ഫുട്ബോൾ താരമല്ല, മറിച്ച് പ്രതിസന്ധികളോട് നെഞ്ചുവിരിച്ചു പോരാടിയ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കനൽവഴികളാണ്.
മഡെയ്റ എന്ന പോർച്ചുഗീസ് ദ്വീപിലെ ദാരിദ്ര്യം നിറഞ്ഞ ഒരു കൊച്ചു വീടായിരുന്നു ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ തുടക്കം. അച്ഛൻ തുന്നിക്കൊടുത്ത കീറിയ ബൂട്ടുകളുമായി പന്തിന്റെ പുറകെ ഓടിയ ആ ബാലന് അന്ന് വിശപ്പ് മാറ്റാൻ പോലും വഴിയില്ലായിരുന്നു. ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ രോഗം (Racing Heart) പതിനഞ്ചാം വയസ്സിൽ അവനെ തേടിയെത്തിയപ്പോൾ, ഫുട്ബോൾ ജീവിതം അവസാനിച്ചെന്ന് കരുതിയ ഇടത്തുനിന്നാണ് അതീവ സങ്കീർണ്ണമായ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം അവൻ പച്ചപ്പുൽമൈതാനത്തേക്ക് തിരിച്ചുവന്നത്.
അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ആ ജൈത്രയാത്രയുടെ തുടക്കം. സ്പോർട്ടിങ് സിപിയുടെ തട്ടകത്തിൽ നിന്നും മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെ ചെമ്പടയിലൂടെ സർ അലക്സ് ഫെർഗൂസൻ എന്ന ഗുരു കണ്ടെത്തിയ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നീട് റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ വെള്ളക്കുപ്പായത്തിൽ ഫുട്ബോൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗോളടി യന്ത്രമായി മാറി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരനുള്ള ബാലൺ ഡി ഓർ (Ballon d'Or) പുരസ്കാരം അഞ്ച് തവണയാണ് അവൻ സ്വന്തമാക്കിയത്. റയൽ മാഡ്രിഡിനായി 438 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 450 ഗോളുകൾ അടിച്ചുകൂട്ടി ആ ക്ലബ്ബിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരനായി മാറി. മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡ്, റയൽ മാഡ്രിഡ്, യുവന്റസ് എന്നീ ക്ലബ്ബുകളിലായി അഞ്ച് യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങളാണ് റൊണാൾഡോ അക്കൗണ്ടിലാക്കിയത്.
പോർച്ചുഗൽ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ജേഴ്സി അണിയുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ ഒരു കളിക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, ആ രാജ്യത്തിന്റെ ആത്മാവായിരുന്നു. 2016-ൽ ഫ്രാൻസിനെ തകർത്ത് യൂറോ കപ്പ് നേടുമ്പോൾ പരിക്കേറ്റ് കളം വിടേണ്ടി വന്നിട്ടും സൈഡ് ലൈനിൽ നിന്ന് കണ്ണീരോടെ ടീമിനെ നിയന്ത്രിച്ച റൊണാൾഡോയുടെ മുഖം ഏതൊരു ഫുട്ബോൾ പ്രേമിയുടെയും ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. 2019-ൽ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി പോർച്ചുഗലിന് നേഷൻസ് ലീഗ് കിരീടവും അവൻ സമ്മാനിച്ചു. അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിൽ 130-ലധികം ഗോളുകൾ നേടി ലോകചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകൾ നേടുന്ന പുരുഷ താരമെന്ന റെക്കോർഡും ഒഫീഷ്യൽ കരിയറിൽ 900-ലധികം ഗോളുകൾ തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരം എന്ന പദവിയും ക്രിസ്റ്റ്യാനോ സ്വന്തമാക്കി.
കളിക്കളത്തിലെ ആവേശം മാത്രമല്ല, തന്റെ ജീവിതത്തിലെ നഷ്ടങ്ങളും വലിയ വേദനകളും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയെ തളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അമിത മദ്യപാനം മൂലം അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതും, പിന്നീട് ജനിച്ചയുടനെ മകൻ്റെ വിയോഗമുണ്ടായതും അവനെ മാനസികമായി തളർത്തി. എങ്കിലും, ഓരോ വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷവും കൂടുതൽ കരുത്തോടെ അവൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു. ഇന്ന് സൗദി ക്ലബ്ബായ അൽ നാസറിലും പോർച്ചുഗൽ ദേശീയ ടീമിലും അവൻ പന്തുതട്ടുമ്പോൾ വയസ്സ് വെറുമൊരു സംഖ്യ മാത്രമാണെന്ന് അവൻ തന്റെ ഫിറ്റ്നസ്സ് കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഇന്ന് കരിയറിന്റെ അവസാന നാളുകളിലൂടെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ലോകത്തിന് അതൊരു വലിയ വിങ്ങലാണ്. വിരമിക്കലിന്റെ നിഴലുകൾ വീഴുന്ന ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ആരാധകനും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ മാന്ത്രിക കാലുകൾ ഇനിയും ചലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാണ്. കാരണം, ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്നത് കേവലം ട്രോഫികളുടെയോ റെക്കോർഡുകളുടെയോ കണക്കല്ല; തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ഒരു ജനതയ്ക്ക് മുഴുവൻ വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ അടയാളമാണ്.