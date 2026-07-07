കനലായി അവശേഷിച്ച സുവർണ്ണ സ്വപ്നം; ലോകകിരീടമില്ലാതെ സിആർ7 മടങ്ങുമ്പോൾ...
ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രപുസ്തകത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത വിജയഗാഥകൾ എഴുതിച്ചേർത്ത പോരാളിയാണ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ. അഞ്ച് ബാലൺ ഡി ഓവർ പുരസ്കാരങ്ങൾ, അഞ്ച് ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് കിരീടങ്ങൾ, പോർച്ചുഗലിനൊപ്പം യൂറോ കപ്പും നേഷൻസ് ലീഗും, ഒഫീഷ്യൽ കരിയറിൽ തൊള്ളായിരത്തിലധികം ഗോളുകൾ എന്ന വിസ്മയ റെക്കോർഡ്... ഒരു ഫുട്ബോൾ താരത്തിന് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറം നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ 'സിആർ7' (CR7). എന്നാൽ, ഇത്രയേറെ തിളക്കമുള്ള ആ കരിയറിൽ ഒരു വലിയ നൊമ്പരമായി, പൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പ്രണയമായി ഒരേയൊരു കിരീടം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു— ഫിഫ ലോകകപ്പ്!
മഡെയ്റ എന്ന കൊച്ചു ദ്വീപിൽ നിന്ന് ലോക ഫുട്ബോളിന്റെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ നടന്നു കയറിയത് അസാധ്യമായ ഫിറ്റ്നസ്സും തോറ്റുകൊടുക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്ത കഠിനാധ്വാനവും കൊണ്ടായിരുന്നു. ക്ലബ്ബ് ഫുട്ബോളിലും യൂറോപ്യൻ വേദികളിലും റൊണാൾഡോ ഭരണം നടത്തുമ്പോൾ, തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന് ഒരു ലോകകിരീടം സമ്മാനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. 2006-ൽ തന്റെ ആദ്യ ലോകകപ്പിൽ പോർച്ചുഗലിനെ സെമിഫൈനൽ വരെ എത്തിക്കാൻ റൊണാൾഡോയ്ക്കായെങ്കിലും, പിന്നീടുള്ള ലോകകപ്പുകളൊന്നും ആ മാന്ത്രികന് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല.
പോർച്ചുഗൽ എന്ന ടീമിനെ പലപ്പോഴും റൊണാൾഡോ എന്ന ഒറ്റയാൾപ്പട്ടാളം സ്വന്തം ചുമലിലേറ്റിയാണ് ലോകവേദികളിൽ നയിച്ചത്. 2018 ലോകകപ്പിൽ സ്പെയിനെതിരെ നേടിയ ഹാട്രിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, ഒരു വ്യക്തിഗത കളിക്കാരന് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകാനാകും എന്ന ചോദ്യത്തിന് മുന്നിൽ പലപ്പോഴും പോർച്ചുഗലിന്റെ ടീം കളി പതറിപ്പോയി. പരിക്കുകളും നിർഭാഗ്യങ്ങളും ഒപ്പം മികച്ചൊരു സപ്പോർട്ടിങ് ടീമിന്റെ കുറവും ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായി.
ഒരു ലോകകിരീടമില്ലാത്തത് റൊണാൾഡോയുടെ മഹത്വം കുറയ്ക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഫുട്ബോൾ ചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഇതിഹാസങ്ങളായ ഡി സ്റ്റെഫാനോ, ജോഹാൻ ക്രൈഫ്, ഫ്രാങ്ക് പുഷ്കാസ് തുടങ്ങിയവർക്കൊന്നും ലോകകപ്പ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവരെയെല്ലാം ഫുട്ബോൾ ലോകം നെഞ്ചേറ്റുന്നത് അവർ കളിക്കളത്തിൽ അവശേഷിപ്പിച്ച സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ്. ലോകകപ്പ് നേടിയില്ലെങ്കിലും, അന്താരാഷ്ട്ര ഫുട്ബോളിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഗോൾവേട്ടക്കാരൻ എന്ന റെക്കോർഡ് ക്രിസ്റ്റ്യാനോയുടെ പേരിൽ സുരക്ഷിതമാണ്.
പച്ചപ്പുൽമൈതാനത്ത് കിരീടങ്ങൾക്കപ്പുറം റൊണാൾഡോ സമ്പാദിച്ചത് കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളാണ്. പ്രതിസന്ധികളിൽ വീണുപോകാതെ എങ്ങനെ പോരാടണമെന്ന് ലോകത്തിന് കാണിച്ചുതന്നതാണ് റൊണാൾഡോയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. ലോകകപ്പ് ട്രോഫിയിൽ ആ കൈകൾ തൊട്ടില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷേ ഫുട്ബോൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ലോകകിരീടമില്ലാത്ത രാജാവായി, കാൽപന്തിന്റെ അനിഷേധ്യ സുൽത്താനായി ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന പേര് ആരാധകരുടെ മനസ്സിൽ തിളങ്ങിനിൽക്കും.